المملكة المغربية

مندوبية وزارة الصحة

لعمالة وجدة أنجاد

خلية الإعلام و التواصل

بلاغ صحفي

الحملة الوطنية لتعزيز صحة الأمهات والمواليد :

​ تنظم وزارة الصحة ابتداء من 18 من الشهر الجاري وإلى غاية 18 ​يوليوز 2018، الحملة الوطنية لتعزيز صحة الأم والمولود تحت شعار « العناية بالأم والمولود… إنقاذ للحياة »، تروم هذه الحملة تحسيس وتوعية الأسر بأهمية تتبع الحمل بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية وضرورة الولادة تحت إشراف مهنيي الصحة مع حثهن على الاستفادة من المتابعة الطبية بعد الوضع.

ويتمثل الهدف الرئيسي للحملة في تطوير الأنشطة التواصلية والتربية من أجل الصحة تعزيزا لصحة الأمهات والمواليد الجدد على الصعيدين الوطني والجهوي.

أهمية زيارات مراقبة الحمل.

أهمية زيارات تتبع الحمل

الحمل حالة طبيعية لكنه لايخلو من مخاطر قد تودي بحياة الأم أو الجنين، ولهذا ينبغي أن تتم المراقبة في المصالح الصحية الخاصة بالولادة من خلال الحرص على زيارة الطبيب أربع مرات على الأقل لتتبع صحة الأم و الجنين و التأكد من سلامة الحمل وكذا القيام بالفحوصات والتحاليل الضرورية أهمها :

الفحص السريري ( الطول، الوزن، الضغط الدموي، علو الرحم، نبضات قلب الجنين)؛

الفحص بالصدى؛

الفحوصات المخبرية: – تحديد فصيلة الدم للمرأة الحامل؛

– الكشف عن سكري الحمل؛

– الكشف عن الحميراء وداء المقوسات؛

– الكشف عن التهاب الكبد الفيروسي نوع « ب »؛

– الكشف عن الزهري والسيدا.

الكشف المبكر عن مضاعفات الحمل والتكفل بها؛

التزويد بجرعة تكميلية من فيتامين « د » ضد داء كساح الأطفال؛

التلقيح ضد الكزاز؛

ضرورة التوجه لأقرب مركز صحي عند ظهور إحدى علامات الخطر؛

ضرورة التوجه لأقرب مصلحة ولادة عند الإحساس بعلامات المخاض؛

ضرورة التوفر على الدفتر الصحي للمرأة و الطفل.

وجدير بالذكر أن وزارة الصحة سجلت تقدما ملموسا فيما يخص تحسين صحة الأم والمولود، كما تم إحراز تقدم كبير في تقليص نسب وفيات الأمهات والمواليد الجدد، وفي نفس السياق وحسب المسح الوطني الأخير لسنة 2017-2018 الذي أجرته الوزارة والذي أفضى بانخفاض هام في نسب وفيات الأمهات بلغ 72.6وفاة لكل 100.000 ولادة حية، نفس التراجع سجل في نسب وفيات المواليد الجدد حيث نزحت النسبة من 21.7 إلى 13.56 وفاة وليدية لكل 1000 ولادة حية.

ولمزيد من المعلومات ذات الصلة يمكن زيارة البوابة الإلكترونية لوزارةالصحةwww.sehati.gov.ma