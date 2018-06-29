عامل اقليم جرادة يترأس حفل تنصيب السادة رجال السلطة الذين تم تعيينهم بهذا الاقليم

المملكة المغربية

وزارة الداخلية

عمالة إقليم جرادة

بــــــلاغ

في إطار الحركة الانتقالية التي أجرتها مؤخرا وزارة الداخلية في صفوف رجال السلطة ، ترأس السيد عامل إقليم جرادة زوال يومه الخميس 28 يونيو 2018 بمقر العمالة، حفل تنصيب السادة رجال السلطة الذين تم تعيينهم بهذا الاقليم، وذلك بحضور السادة: رئيس المجلس العلمي المحلي، القاضي المقيم بالمركز القضائي بجرادة، نائب وكيل الملك بنفس المركز ، النائبان البرلمانيان عن دائرة جرادة، رئيس مجلس إقليم جرادة، رجال السلطة، المنتخبون، رؤساء وممثلو المصالح الأمنية والخارجية، ممثلو المنظمات السياسية والنقابية و الغرف المهنية ، ممثلو جمعيات المجتمع المدني ووسائل الاعلام.

تميز هذا الحفل بالكلمة التي القاها السيد العامل و التي رحب من خلالها بالسادة رجال السلطة الجدد متمنيا لهم التوفيق في مهامهم، مشيرا أن هذه الحركة تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة من خلال تكريس معايير الكفاءة و الاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما تندرج في إطار الدينامية المعتمدة من طرف الوزارة والتي تهدف إلى ضخ دماء جديدة في مجال ممارسة رجال السلطة لمهامهم المختلفة و المتنوعة، طالبا منهم تقديم قيمة مضافة لباقي فريق العمل من خلال ما راكموه من تجارب في الوحدات الإدارية التي أشرفوا عليها نظراً لما تقتضيه المصلحة العامة من التحلي بروح المسؤولية ونكران الذات والتعرف بشكل دقيق على المشاكل المطروحة واقتراح الحلول المناسبة لـها عبر الاتصال المباشر بالمواطنين والإنصات إليهم لأن ممارسة السلطة تقتضي الارتباط الدائـم و المتواصل بالـميدان ، مهيبا بالسادة المنتخبين والفعاليات المحلية العمل إلى جانب هؤلاء المسؤولين لتكريس مفهوم اللامركزية وتجسيد المفهوم الجديد للسلطة .

و بعد ذلك قدم السيد العامل رجال السلطة الجدد المعينين بهذا الاقليم و يتعلق الامر بالسادة:

– كمال أكير الذي تم تعيينه في منصب الكاتب العام للعمالة، و الذي كان يشغل منصب باشا مدينة أزمور بإقليم الجديدة.

– محمد أمين رشيدي: الذي تم تعيينه في منصب رئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمالة، و الذي كان يشغل نفس المنصب بعمالة إقليم سيدي سليمان.

– مربيه ربو ماء العينين الذي تم تعيينه في منصب رئيس دائرة جرادة الجنوبية التي كان يشرف على تسييرها بالنيابة السيد عز الدين الرمضاني بعدما تم تقسيم دائرة أحواز جرادة سابقا إلى دائرتين بمقتضى المرسوم رقم 2.16.458 الصادر في 22 يوليوز 2016 المتعلق بإحداث دوائر وقيادات جديدة، و الذي كان يشغل منصب قائد بإقليم كلميم .

– عبد الحميد الزيري الذي تم تعيينه في منصب رئيس دائرة جرادة الشمالية، و الذي كان يشغل منصب قائد بإقليم القنيطرة .

– محمد زوزي الذي تم تعيينه في منصب رئيس دائرة عين بني مطهر، الذي كان يشغل منصب رئيس دائرة بإقليم صفرو.

– سعيد فاضل: الذي تم تعيينه في منصب قائد قيادة بني يعلى بدائرة أحواز جرادة الشمالية، و الذي كان يشغل منصب قائد الملحقة الإدارية الثانية بالفقيه بن صالح.

– يونس الملوكي الذي تم تعيينه في منصب قائد قيادة سيدي بوبكر رأس عصفور بدائرة أحواز جرادة الشمالية، والذي كان يشغل منصب قائد ملحقة إدارية بإقليم النواصر.

– عبد المومن شماع الذي تم تعيينه في منصب قائد قيادة أولاد سيدي علي بدائرة عين بني مطهر ، و الذي كان يشغل قائد بعمالة سلا.

– محمد عزوزي الذي تم تعيينه في منصب قائد الملحقة الإدارية ابن رشد، و الذي كان يشغل منصب قائد قيادة أولاد عليان بإقليم تاونات.

– محمد صبان الذي تم تعيينه في منصب قائد الملحقة الإدارية حاسي بلال بباشوية جرادة، ، و الذي كان يشغل منصب قائد الملحقة الإدارية اللويزات بعمالة فاس.

– السيد حسن ايوب الذي تم تعيينه في منصب قائد الملحقة الإدارية المسيرة بباشوية جرادة، خريج المعهد الملكي للإدارة الترابية – فوج 52.

– جمال الدلال: الذي تم تعيينه في منصب قائد الملحقة الإدارية الثانية بباشوية عين بني مطهر، خريج المعهد الملكي للإدارة الترابية – فوج 52 .

– سارة علوش التي تم تعيينها في منصب قائد ملحق بديوان عامل إقليم جرادة، و التي كانت تشغل منصب قائد بالكتابة العامة بالمنطقة الحضرية زواغة بنسودة بفاس.

– محمد لقشع تم الحاقه بباشوية جرادة والذي شغل منصب خليفة قائد رئيس الملحقة الإدارية حاسي بلال.

كما نوه السيد العامل بالسادة رجال السلطة الذين غادروا هذا الإقليم ، شاكرا اياهم على الجهود الحثيثة التي بذلوها في القيام بالمهام المسندة إليهم خلال فترة توليهم تدبير الشأن المحلي بهذا الإقليم ، حيث أبانوا عن حنكة وتجربة عاليتين وكذا عن حزم وجدية في ممارسة الاختصاصات الموكلة لهم مع التحلي بروح المسؤولية ونكران الذات، ويتعلق الأمر بالسادة:

– هرو بوعرفة، الكاتب العام للعمالة الذي تم نقله لشغل منصب كاتب عام عمالة إقليم سيدي سليمان ؛

– منير شعيبي، رئيس قسم الشؤون الداخلية الذي تم نقله لشغل منصب رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة إقليم النواصر؛

– عز الدين الرمضاني، رئيس دائرة أحواز جرادة الشمالية الذي تم نقله إلى عمالة المضيق الفنيدق كباشا مارتيل؛

– احمد العطاري، رئيس دائرة عين بني مطهر الذي تم نقله إلى عمالة مراكش كرئيس منطقة حضرية؛

– عثمان كوزة، قائد المحقة الإدارية ابن رشد بباشوية جرادة الذي تم نقله إلى إقليم الخميسات كقائد قيادة مصغرة آيت يدين؛

– أنس الاعرج، قائد المحلقة الإدارية المسيرة بباشوية جرادة الذي تم نقله إلى عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي كقائد ملحقة إدارية؛

– علي شويحات، قائد قيادة بني يعلى الذي تم نقله إلى قيادة كلدمان بإقليم تازة؛

– محسن الغازي، قائد قيادة سيدي بوبكر رأس عصفور الذي تم نقله إلى عمالة الرباط كقائد ملحقة إدارية؛

– رضوان الراي، قائد قيادة أولاد سيدي علي الذي تم نقله عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي كقائد ملحقة إدارية؛

– مولاي احفيظ العلوي المزيان، قائد ملحقة إدارية ملحق بالكتابة العامة الذي تم نقله إلى إقليم النواصر كقائد ملحقة إدارية؛

– بوشعيب بوشارب، قائد ملحقة إدارية ملحق بباشوية عين بني مطهر الذي تم نقله إلى إقليم تارودانت كقائد قيادة سيدي عبد الله أوموسى؛

– محمد فقشيش، خليفة قائد ببشاوية جرادة الذي تم نقله بنفس المنصب إلى عمالة وجدة أنكاد.

كما أشار السيد العامل إلى أنه سيتم اجراء حركة انتقالية جزئية في القريب العاجل في صفوف خلفاء القواد العاملين بالنفوذ الترابي لهذا الاقليم.

وفي ختام هذا الحفل رفعت أكف الضراعة الى الله تعالى بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سائر افراد الاسرة الملكية الشريفة.