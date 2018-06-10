جرادة: تحيي ليلة القرآن في نسختها السابعة‎

كان لأهالي جرادة موعد مع ليلة القرآن المباركة يوم 21 رمضان الأبرك 1439هـ الموافق ل 6 يونيو 2018م مباشرة بعد صلاة التراويح بالساحة المجاورة للمسجد الجديد بجرادة، التي نظمها المجلس العلمي المحلي لإقليم جرادة بشراكة مع العمالة والمندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية ومجلس إقليم جرادة ومجلس جماعة جرادة.

وهكذا وبعد الافتتاح بالقرآن العظيم استمتع الحضور الكريم بوصلة إنشادية من أداء مجموعة الريان بوجدة ثم تلا القارئ يحيى احسايني آيات بينات من الذكر الحكيم في قراءة خاشعة شنفت الآذان، وتجدد الموعد مع وصلة إنشادية ثانية، تلا ذلك قراءات نموذجية محلية لبعض قراء الإقليم من الكبار والصغار لاقت قبولا واستحسانا من الحاضرين، وفي الأخير وزعت جوائز على الفائزين في المسابقات الرمضانية التي شملت تجويد القران الكريم في صنفي الصغار والكبار، وحفظ كتاب الصيام من صحيح الإمام البخاري. كما كرم المجلس العلمي المحلي بعض المحسنين والمحسنات والمشاركين في تنشيط هذه الليلة بجوائز تقديرية وهدايا رمزية تحفيزا لهم وتشجيعا. وختم اللقاء بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين والأمة الإسلامية جمعاء.

حضر هذا اللقاء جمهور غفير من المواطنين والمواطنات، وعلى رأسهم ممثلي السيد الكاتب العام لعمالة جرادة والوفد مرافق له والسيد المندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية ومجموعة من الفعاليات.

ذ.عبد المولى مالكي