L’UNIVERSITE AL AKHAWAYN IFRANE ORGANISE : LES 5ème JOURNEES TICE SOUS LE THEME : « COMPETENCES NUMERIQUES ET INNOVATIONS PEDAGOGIQUES »

Fort du succés des premières editions des journées d’étude TICE, l’Université Al Akhawayn récidive et organise du 11 au 13 Mai 2018 , en partenariat avec le Ministère de l’Éducation Nationale; l’Université Mohammed Premier d’Oujda, l’Association CITI et le “ Center for Learning Technologies” de l’AUI; la 5ème edition des Journées TICE sous le theme de “Compétences numériques et innovations pédagogiques”.

Depuis plusieurs années, le développement du numérique met à l’épreuve l’ensemble des structures constituant nos sociétés. Les systèmes d’enseignement et de formation ne font pas exception. Ils doivent de nos jours faire face à de nouvelles problématiques et exigences qui se rapportent spécifiquement aux compétences indispensables à développer chez les apprenants et les enseignants afin de répondre à la société du savoir.

Cependant, il serait trompeur de considérer que ce sont uniquement les outils numériques qui sont à la source du basculement que nous entrevoyons actuellement. Les origines de celui-ci sont plus à rechercher du côté de la pédagogie. Cette dernière, porteuse de nouvelles façons d’enseigner, d’apprendre et de travailler est considérée comme un domaine clé privilégié de l’innovation veillant visant au développement du à améliorer le bien-être des apprenants et de la qualité des apprentissages. Le numérique apparait ainsi comme un moyen rendant possible la mise en œuvre et l’aboutissement de cette innovation pédagogique.

Selon le rapport de l’UNESCO (2017), la communauté́ internationale a décidé́ de mesurer la « proportion de jeunes et d’adultes ayant des compétences en informatique et en communication, par type de compétence » et de s’en servir comme un indicateur des progrès accomplis dans la réalisation du quatrième objectif du développement durable. Pour atteindre cette cible objectif, il est impératif de délimiter les compétences numériques pertinentes dans les contextes locaux et internationaux, les intégrer aux programmes d’enseignement et de les évaluer de façon cohérente en formation formelle et non formelle et à travers les diverses initiatives de renforcement des compétences dans les différentes situations.

Dans ce contexte, cette manifestation scientifique se veut résolument interdisciplinaire, interactive, exploratoire et ouverte. Elle se décline en conférences, ateliers, communications orales et posters présentant des études empiriques, des retours d’expériences et l’analyse de pratiques. Elle s’adresse aux enseignants, aux chercheurs, aux étudiants et à toute personne intéressée par les questions d’innovation pédagogique et des compétences numériques.

Cette manifestation constituera aussi l’occasion de découvrir les dispositifs pédagogiques innovants conçus par des acteurs qui ont choisi de se démarquer des pratiques traditionnelles afin d’améliorer l’enseignement de leur discipline et de développer l’autonomie des apprenants, le travail collectif et collaboratif et l’échange par les pairs. Il s’agit aussi de débattre de questions en relation avec: