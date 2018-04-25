قام السيد عبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق، مساء يوم الأحد 22 أبريل 2018، بزيارة ميدانية للسوق اليومي غير المهيكل بحي » النصر » بوجدة وذلك تلبية لطلب من باعة هذا السوق وعلى رأسهم جمعية تجار البركة.

وخلال هذه الزيارة التفقدية للسيد رئيس مجلس جهة الشرق، رحب الباعة القارين بالسوق بالسيد الرئيس معبرين له عن شكرهم بعد تلبيته لطلبهم، معتبرين إهتمامه وتواصله و استماعه لهم هو تجسيد فعلي للوعود التي سبق وأن حملها برنامجه الإنتخابي.

و لعل زياراته المتتالية و المتعددة لمختلف عمالات و أقاليم جهة الشرق دليل على صدقية ذلك؛ و هو حسب العديد من الباعة تنزيل حقيقي لسياسة القرب التي يعتمدها و دليل على حسن الإنصات و الاستماع.

هذا و قد طرح التجار / الباعة القارين مجموعة من المشاكل المتعلقة بهذا السوق؛ و خاصة مشكل الوعاء العقاري، حيث وعد السيد عبد النبي بعيوي في كلمته بالمناسبة بحل هذه المشاكل المطروحة بعد توفر الشروط الموضوعية الخاصة بهذا الوعاء العقاري الذي يستوعب الكثير من التجار الذين أصروا على مزاولة نشاطهم به بالرغم من عدم توفر العديد من المرافق.