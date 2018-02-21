إمام مسجد عمر بن الخطاب بحي البام سابقا المرحوم عبد العزيز فارسي في ذمة الله عز وجل
إمام مسجد عمر بن الخطاب بحي البام سابقا المرحوم عبد العزيز فارسي في ذمة الله عز وجل
محمد شركي
لبى نداء ربه الغفور الرحيم المرحوم ، والمشمول بعفو مولاه الكريم عبد العزيز فارسي إمام مسجد عمر بن الخطاب بحي بام بسيدي يحيى صباح هذا اليوم ، وقد أقيمت صلاة جنازته بهذا المسجد ظهر اليوم الأربعاء ، وشيع إلى مثواه الأخير بمقبرة سيدي يحيى في جنازة مهيبة حضرها جمع غفير من رواد المسجد ، ومن محبيه وأصدقائه . ولقد كان رحمة الله عليه إماما مرابطا في هذا المسجد لعقود يؤم المصلين ، ويتلو كتاب الله عز وجل بالليل والنهار . ويشهد له الجميع بالاستقامة، ودماثة الخلق ، وحسن المعاشرة ، وطيبوبة القلب ، وحلاوة اللسان . وكان رحمه الله رجلا بسيطا ، و لكن في بساطته علو شأن ومهابة ، بفضل بركة ، ونعمة القرآن الكريم التي أنعم بها الله عز وجل عليه ، وكان يداوم على تلاوته ولا يفتر . ولم يغادر رابطه بالمسجد إلا بعدما أقعده المرض ، وظل في فراشه صابرا على علته، ومحتسبا يؤنسه ذكر الله عز وجل، وتلاوة كتابه . ولم يغفل عن تلاوة كتاب الله حتى في أشد لحظات مرضه .
تغمد الله هذا الإمام الفاضل بواسع رحمته ، وقابله بجميل عفوه إكراما لكتابه الكريم الذي أودعه صدره ، وطيب به لسانه ، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن الكريم نورا له في قبره ، وشفيعا له يوم القيامة ، وأن يجعل مقامه عند آخر آية يرتلها بين يدي ربه الكريم ، وأن يسكنه الفردوس الأعلى بجوار شفيع الأمة ، ويسقيه من يده الطاهرة شربة من حوضه الشريف لا يظمأ بعدها أبدا . ونسأل العلي القدير أن يتجاوز عنه كل تقصير ، ونحسبه من الصالحين، ولا نزكيه على رب العالمين ، فاللهم إن كان عند من المحسنين فزده إحسانا ، وإن كان غير ذلك ، فتجاوز عنه بشفاعة القرآن الكريم ، وشفاعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ، اللهم لا تحرمنا أجره ، ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين .وبهذه المناسبة الأليمة نتوجه بالعزاء والمواساة لأهله وذويه وعلى رأسهم ولده الأستاذ الفاضل السيد عبد اللطيف فارسي ، ونسأل المولى جل شأنه أن يعظم أجرهم ، وأن يلهمهم جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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