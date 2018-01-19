حملة للتبرع بالدم بمقر الجمعية الكائن بشارع بدر – لمحلة – بوجدة

حملة للتبرع بالدم

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تنظم الجمعية المغربية للعمل التنموي AMAD وجمعـية مـول الحـانـوت وجـدة AMAO

حملة للتبرع بالدم بتنسيق مع جمعية المتبرعين بالدم للجهة الشرقية

والمركز الجهوي لتحاقن الدم بوجدة يوم: السبت 03 فبرايـر 2018 ابتداءً:

من الساعة 9.00 صباحاً إلى غاية الساعة 13.00 بعد الزوال

بمقر الجمعية الكائن بشارع بدر – لمحلة – رقم 32 قرب مسجد هـوار ودار الفقيهة والمقاطعة التاسعة بوجدة. لذا ندعوكم للمساهمة في هذه العملية الإنسانية النبيلة.

لمزيد من المعلومات الاتصال بأرقام الهاتف:

0536710029 // 0677914505 //0672837305