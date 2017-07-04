حوالي 500 مستفيد بالأحياء الهامشية من قافلة طبية في طب العيون‎

اهتماما منها بالمواطن، وتماشيا مع أهدافها النبيلة، نظمت مؤسسة بسمة للأعمال الخيرية بشراكة مع جمعية إلتفاتة وجمعية رؤية ، يوم الأحد 2 يوليوز 2017، بالمركز الصحي الضيف البكاي . وقد بلغ عدد المستفيدين من هاته القافلة أزيد من 500 مستفيد معظمهم من الأحياء الهامشية، ونخص بالذكر حي الضيف البكاي، حي النجد 1و 2و3، فيلاج الزكارة وحي بام. وعلى هامش هاته القافلة التي لقيت استحسانا كبيرا في صفوف الساكنة، التزمت مؤسسة بسمة للأعمال الخيرية بإجراء العمليات الجراحية المتعلقة « بالجلالة » في نهاية الأسبوع الحالي على نفقاتها الخاصة، وفي الاخير تفضل كل المستفيدين بتقديم تشكراتهم للسيد عبد النبي بعيوي رئيس المؤسسة على اهتمامه المتواصل بالساكنة، وانشغالاته الدائمة لتوفير الأحسن والأفضل لها كما تتوجه مؤسسة بسمة بالشكر الجزيل للطاقم الطبي الذي اشرف على هاته القافلة والمندبية الاقليمية لوزارة الصحة باقليم وجدة