حفل تنصيب محمد علي حبوها عاملا على إقليم بركان

بـــلاغ صحفــي

على اثر تعيين عدد من الولاة والعمال بالإداريتين الترابية والمركزية من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، شهدت القاعة الكبرى بعمالة إقليم بركان صباح يوم الاثنين 03 يوليوز 2017 مراسم حفل تنصيب السيد محمد علي حبوها عاملا على إقليم بركان خلفا للسيد عبد الحق حوضي، والتي أشرف عليها السيد عبد الكريم بنعتيق الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة .

هذا، وبعد تلاوة ظهير التعيين ، استمع الحضور للكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة السيد الوزير، حيث هنأ العامل الجديد السيد محمد علي حبوها بالثقة المولوية التي حظي بها بتعيينه عاملا على إقليم بركان مؤكدا فيها أن هذا التعيين يأتي في سياق المجهودات المتواصلة لتمكين الإدارة الترابية من كفاءات وطنية تتحلى بالنزاهة والعمل الجاد لخدمة المواطنين، من أجل ربح رهان التنمية والتقدم و منوها بمسيرته المهنية، إلى جانب حنكته الإدارية المتميزة وخصاله الحميدة وتجربته الواسعة، داعيا جميع الشركاء والفاعلين من جماعات ترابية ومؤسسات عمومية وقطاع خاص وفعاليات المجتمع المدني إلى المساهمة بشكل فعال في تنمية الإقليم كل حسب موقعه وفق مقاربة تشاركية، وذلك استنادا للمفهوم الجديد للسلطة التي تقوم على رعاية المصالح العمومية والشؤون المحلية والحريات الفردية والمحافظة على السلم والتماسك الاجتماعي باعتبارها مسؤولية لا يمكن النهوض بها داخل المكاتب الإدارية ولكن تتطلب احتكاكا مباشرا وملامسة ميدانية لمشاكلهم من خلال تطوير ثقافة الإنصات والتحرك بسرعة لإيجاد الحلول المناسبة والملائمة. كما أشاد بالعامل السابق السيد عبد الحق حوضي الذي اتسم خلال شغله لهذا المنصب بروح المسؤولية من خلال عمله الدؤوب وتعاونه مع مختلف المصالح الإدارية بالإقليم وترسيخ سياسة القرب من المواطنين وإنجاز مشاريع ذات طابع تنموي بالإقليم…

هذا وتجدر الإشارة إلى أن السيد محمد علي حبوها المزداد بتاريخ 1962 بطانطان حاصل على دبلوم في العلوم السياسية ،استهل مساره المهني كإطار بمكتب استغلال الموانئ باكادير سنة 1990 ثم تقلد بتاريخ 1991 منصب رئيس قسم الاستغلال بميناء العيون، ثم التحق سنة 2004 بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية ككاتب عام، قبل ان ينتقل إلى إقليم العيون بتاريخ 9 فبراير 2005 كملحق بديوان والي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء وفي فاتح مارس 2010 عينه صاحب الجلالة محمد السادس عاملا على إقليم طرفاية ليحضى بعد ذلك بالثقة المولوية السامية فيتم تعيينه بعد ذلك عاملا على مقاطعات البرنوصي .