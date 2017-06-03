السيد عبدالنبي بعوي رئيس مؤسسة بسمة للاعمال الخيرية بوجدة يشارك الفئات المعوزة وجبة الافطار

ابى رئيس مؤسسة بسمة للاعمال الخيرية بوجدة السيد عبد النبي بعيوي،مساء اليوم الجمعة 7 رمضان الجاري إلا أن يشارك أفراد الأسر المعوزة والمنحدرة من أوساط هشة فرحة الافطاربالخيمة المنتصبة بساحة مسجد لالة خديجة بالحي المحمدي.وتأتي هذه المبادرة النبيلة تماشيا مع البرنامج الذي سطرته المؤسسة وفق أجندةزمنية محكمة ووفق مقاربة إحسانية تضع في صلب اهتمامها المواطن الفقير،وذلك طبعا امتدادا لمحطات سابقة استفاد منها عشرات الالاف من المواطنين عبر مجموعة من الخيام خلال السنوات السابقة .وقد لقيت هذه الالتفاتة التي ستدوم طيلة أيام الشهر الفاضل استحسانا لدى الساكنة لما تنطوي عليه من معاني الخير والاحسان تماشيا مع توجيهات ديننا الحنيف.وقد شكر رئيس الجمعية كل القائمين على هذه العملية،من لجنة منظمة ومتطوعين منظبطين ومواظبين على انجاح هذه المحطة الرمضانية الاحسانية