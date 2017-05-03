مؤسسة بسمة تنظم عملية اعذار جماعي بحي الرجا فالله

في إطار أهدافها الرامية إلى تشجيع أعمال التكافل الاجتماعي بين مختلف مكونات المجتمع والعمل على تقديم يد المساعدة والعون للأسر المعوزة والساكنة جمعاء، نظمت مؤسسة بسمة للأعمال الخيرية يوم الأحد 30 أبريل 2017 بمستوصف حي رجا فالله عملية إعذار خيرية جماعية مجانية للأطفال، وهي الرابعة من نوعها خلال هذا الشهر بعد كل من عملية حي كتار وعملية حي الطوبة وحي الأمل.

وقد لقت هذه المبادرة الخيرية الإنسانية المجانية، التي استفاد منها 75 طفلا، استحسانا لدى جميع الأسر المستفيدة، حيث حرصت الجهة المنظمة على إدخال الفرحة في نفوس جميع الأطفال وعائلاتهم، الأمر الذي رحبت به كل الفعاليات التي حضرت هذا العرس الخيري، مع الإلحاح على تكراره في مناسبات قادمة.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن عملية الختان الخيرية هذه عرفت تدفق كم هائل من الأسر المعوزة التي حجت من مختلف أحياء مدينة وجدة، وبما أن عدد المستفيدين كان محددا من قبل المنظمين ، فقد اضطرت مؤسسة بسمة للأعمال الخيرية إلى تنظيم عملية ممتدة على مدى أيام الأسبوع كله حتى لايتم حرمانهم من هذا العمل التضامني والإنساني.