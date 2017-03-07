مهرجان جرادة للمسرح الاحترافي– النسخة الثانية/يحي هورير

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تعلن جمعية مسرح مناجم جرادة عن فتح باب الترشيح للمشاركة في فعاليات الدورة الثانية لمهرجان جرادة للمسرح الاحترافي و ذلك خلال الفترة الممتدة بين 20 و23 يوليوز 2017 بالمركز الثقافي جرادة.

فعلى الفرق المسرحية المحترفة الراغبة في المشاركة إرسال ملف الترشيح المكون من الوثائق التالية:

-طلب المشاركة في المهرجان؛

-تسجيل على قرص مدمج (DVD) للعرض المسرحي

-صور مأخوذة من أطوار المسرحية

-ملخص النص المسرحي

-لائحة تضم الأسماء الكاملة للمشاركين و مهامهم في المسرحية المرشحة.

-نسخ من بطاقة الفنان بالنسبة ل %60 ،على الأقل، من الفنانين العاملين في العمل المسرحي

-ملصق المسرحية

تتحمل الجمعية مصاريف التغذية والإيواء طيلة أيام المهرجان.ü

آخر أجل لقبول المشاركاتü 5 ابريل 2017

تبعث الملفات الى العنوان التالي :مسرح مناجم جرادة ،المركز الثقافي جرادة شارع الحسن الثاني جرادة

او عبر البريد الالكتروني:theatremanajem@gmail.com

وللمزيد من المعلومات الاتصال على الارقام التالية

• 0662313853

• 0670902152