المنطقة الجبلية السياحية تافوغالت تستفيد بعدة مشاريع تنموية.

بـــــــلاغ

إغناء لرصيد المشاريع التنموية ذات الطابع الاجتماعي التي يشهدها إقليم بركان والتي تروم دعم الأنشطة المدرة للدخل لمحاربة الهشاشة والإقصاء الاجتماعي وتعزيز القدرات المحلية والحكامة الجيدة لتحسين الولوج إلى الخدمات والتجهيزات الأساسية، أشرف السيد عبد الحق عامل الإقليم صباح يوم الخميس 02 مارس 2017 على مراسم أنشطة همت الجماعة الترابية لتافوغالت ذات الطابع الجبلي التي تعتبر منتجعا سياحيا بامتياز، وذلك بحضور السيد نائب رئيس المجلس الاقليمي، السادة البرلمانيين، السادة رؤساء الجماعات الترابية، السادة رؤساء المصالح الخارجية الادارية والأمنية، السادة رؤساء الجمعيات، والسادة ممثلي وسائل الإعلام وفعاليات المجتمع المدني ….

هذا،وفي إطار المقاربة التشاركية مع مختلف الفاعلين في مجال تأهيل القطاع الرياضي على مستوى هذا الإقليم، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز البنيات التحتية الرياضية وتوفير الوسائل المساعدة على تحسين ظروف ممارسة الرياضة لدى الاطفال والشباب، قام السيد عامل الإقليم بوضع حجر الأساس لبناء مركب سوسيو رياضي للقرب بالجماعة المذكورة على مساحة إجمالية تبلغ 2020 م2 ، وخصص لها اعتمادات مالية تقدر ب 3 000 000 درهم بتمويل من وزارة الداخلية، وزارة السكنى وسياسة المدينة، وزارة الشبيبة والرياضة، مجلس الجهة، المجلس الإقليمي، شركة تهيئة العمران والجماعة ، ويحتوي المشروع على ملعب بالعشب الاصطناعي، فضاء خاص لألعاب الأطفال، قاعة متعددة الاختصاصات، مكاتب إدارية، مساحات خضراء، مقصف، مستودع الملابس ومرافق صحية، ويهدف هذا المشروع إلى محاربة الإقصاء الاجتماعي وتأهيل العنصر البشري وتحسين المستوى الرياضي المحلي .

كما أعطى السيد العامل بنفس الجماعة الترابية الانطلاقة لأشغال تهيئة حي “البام” والتي بلغت تكلفتها 5 500 000 درهم بمساهمة كل من وزارة الداخلية، وزارة السكنى وسياسة المدينة، مجلس الجهة، المجلس الإقليمي، شركة العمران والجماعة المعنية، لفائدة 1020 نسمة ويأتي هذا المشروع في إطار تهيئة الأحياء الناقصة التجهيز وتقوية البنية التحتية وتحسين ظروف عيش الساكنة المحلية .

وموازاة مع ذلك تم إعطاء الانطلاقة لبناء 22 كشك لفائدة جمعية عين تافوغالت لبائعي المواد المحلية بتكلفة تبلغ 1 200 000 درهم بمساهمة كل من المجلس الإقليمي (000 600 درهم ) المبادرة المحلية للتنمية البشرية (000 300 درهم ) والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (000 300 درهم )، ويندرج هذا المشروع في إطار الجهود التي تبذلها السلطات الإقليمية والمحلية بمعية شركائها لإعطاء دينامية أكثر للقطاع التجاري بالإقليم وتوفير الفضاءات الملائمة

لممارسته تستجيب للشروط المطلوبة تضمن سلامة وصحة المواطنين المحليين والسياح، وكذا القضاء على الأسواق العشوائية باحتواء ظاهرة الباعة المتجولين .

و في الأخير، اشرف السيد العامل على مراسم تدشين المقر الجديد لقيادة تافوغالت و السكن الوظيفي تم بناءهما وفق معايير هندسية تتلاءم والطابع الجبلي الذي تتميز به المنطقة ،على مساحة تقدر ب 800 م2، بلغت تكلفتها الإجمالية حوالي 2 600 000 درهم، وذلك في إطار الدعم الرامي إلى تقريب الإدارة والخدمات من المواطنين، وتحتوي هذه المنشأة الإدارية على قاعة الاستقبال، 11 مكتبا ومرافق صحية …