La démocratie est une culture et une éducation.

La démocratie n’est pas seulement des institutions où sont représentés les élus qui doivent travailler sérieusement et oeuvrer avec abnégation afin de répondre aux attentes et aspirations des citoyens qui les ont élus pour un mandat déterminé Les élus doivent assumer leur responsabilité, s’acquitter de leur mission qui est une représentation politique volontaire et servir l’intérêt général, développer ;améliorer les insfrastructures, la qualité des services et les conditions de vie des citoyens.Il faut qu’ils soient à l’écoute et au contact des citoyens et se comporter en citoyens ,conscients ,engagés dans la réalisation des projets socio-économiques et contribuer avec le gouvenement à trouver des solutions adéquates et appropriées aux différents problèmes socio-économqies.

La démocratie est une éducation et une culture. Les partis démocratiques et les associations sont appelés à prendre part à l’encadrement et à l”éducation des enfants et des jeunes et à diffuser la culture de la démocratie.Une société qui se veut démocratique doit croire vraiment en les principes et les valeurs de la démocratie et rompre avec toutes les pratiques malsaines non démocratiques ,faire son devoir, s’acquitter de sa mission honorablement, respecter les règlements et user de pratiques démocratique dans la transparence, accorder une grande importance aux intérêts suprêmes de la nation, à l’intérêt général et contribuer à la réalisation à la concrétisation de la justice sociale, l’égalité. et à consolider la citoyenneté .Pour diffuser la culture de la démocratie il est indispensable d’éduquer les enfants à la démocratie dès le bas âge à la maison,à l’école et dans la rue.et mener des campagne de sensibilisation par les intellectuels ,les médias et la société civile.