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بلاغ صحفي

عمالة اقليم جرادة تحتضن لقاءا تشاوريا حول إعداد برنامج التنمية الجهوية

احتضن مقر عمالة إقليم جرادة يوم الثلاثاء 07 فبراير 2017 على الساعة الثالثة زوالا، لقاءا تشاوريا حول إعداد برنامج التنمية الجهوية ، تحت رئاسة السيد عامل الإقليم وبحضور السادة: النائب الثاني لرئيس مجلس جهة الشرق، رئيس لجنة إعداد التراب بهذا المجلس ، أعضاء مجلس جهة الشرق المنتمين لإقليم جرادة، رئيس مجلس إقليم جرادة ، رجال السلطة، رؤساء الجماعات الترابية،رؤساء وممثلو المصالح الخارجية، و ممثلو مكتب الدراسات«VALYANS» المكلف من طرف مجلس الجهة بإعداد هذا البرنامج ،بالإضافة إلى فعاليات المجتمع المدني و ممثلو وسائل الاعلام.

أشار السيد العامل في مستهل كلمته الى أن هذا اللقاء المنظم من طرف مجلس الجهة يندرج في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية التي شرع فيها على صعيد مختلف أقاليم الجهة، مكتب الدراسات «VALYANS»، المكلف بإعداد ووضع برنامج التنمية الجهوية برسم الفترة 2016/2021؛ وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالجهات ولا سيما المادة 83 منه؛ والتي تدعو مجالس هذه الجهات إلى الانكباب خلال السنة الأولى من مدة انتدابها على إعداد برنامج التنمية الجهوية.

بعد ذلك قدم السيد العامل عرضا موجزا لمشروع الرؤية التنموية الخاصة بإقليم جرادة برسم الفترة الممتدة بين 2016-2021.

عقب ذلك أكد السيد النائب الثاني لرئيس مجلس جهة الشرق أن هذا اللقاء يعتبر فرصة للتواصل و التشاور مع الجماعات و الادرات اللاممركزة من أجل إعداد برنامج التنمية الجهوية؛ كما دعا مكتب الدراسات الى وضع تشخيص علمي و دقيق لإعداد برنامج يستهدف التنمية المستدامة و يحدد مؤشر التنمية الجهوية تراعى فيه مقاربة النوع، مع الاخذ بعين الاعتبار الاكراهات ومؤهلات الإقليم.

و في الختام دعا السيد العامل الى مد يد العون لمكتب الدراسات وتوفير المعلومات والمعطيات والوثائق المتوفرة حول المشاريع المنجزة و التي تعتزم الإدارة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية انجازها فوق تراب الإقليم أو حول مكامن القوة والضعف بهذا الأخير ؛ وذلك من أجل إنجاح مهمة هذا المكتب،كما نتمنى أن يوفق فريق المكتب في إعداد هذا البرنامج في إعطاء هوية وتشكيل قطب لكل إقليم في أفق التقاء هذه الأقطاب و تكامل الهويات للوصول للتنمية المندمجة الشاملة المنشودة و التي تسعى إلى معالجة الفوارق و التفاوت في كل المؤشرات بين جميع أقاليم الجهة وفق جدولة زمنية محددة .