circulaire tournoi Grade 2 à Oujda

N° d’homologation : 010 /2017

Madame la Présidente, Monsieur le Président

Nous avons l’honneur de vous informer que le Sporting Tennis Club Oujda ((STCO)) organise son tournoi annuel de Tennis Grade 2 , sous l’égide de la Fédération Royale Marocaine de Tennis du 30-Janvier au 02-Février -2017.

Ce tournoi est réservé aux joueuses et joueurs licenciés à la F.R.M.T. et comportera les tableaux suivants :

A) SIMPLES MESSIEURS DE N° 31 A NON -CLASSES

Limité à 160 joueurs avec un tableau qualification et un tableau final.

B ) SIMPLES DAMES DE N° 16 A NON –CLASSES

Limité à 56 joueuses avec un tableau qualification et un tableau final.

C) Vétérans Messieurs + 35 ans

Limité à 32 joueurs nés en 1973 et 1982

D)Vétérans Messieurs + 45 ans

Limité à 32 joueurs nés en 1972 et avant

Nous espérons que les joueuses et les joueurs de votre club seront nombreux à s’inscrire à notre tournoi, et vous prions d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’expression de nos meilleures salutations sportives.

Le Président du STCOUJDA

REGLEMENT DU TOURNOI

DEROULEMENT DES MATCHS

⦁ Tableaux Dames et Messieurs : 2 sets gagnant avec Tie Break à 6 jeux partout dans tous les sets.

⦁ Les matchs seront poursuivis et programmés sous l’éclairage .

INSCRIPTIONS

⦁ Les inscriptions se feront sur le site de la FRMT par le biais de la plate forme :I

Inscription en ligne aux tournois .

⦁ La licence fédérale sera exigée à l’inscription

CLOTURE DES INSCRIPTIONS

⦁ La clôture des inscriptions est fixée au Vendredi 27-Janvier-2017

DROIT D’ENGAGEMENT

Tableaux Dames et Messieurs : 200 DHS

Tableaux Vétérans : 100 DHS

CONVOCATIONS

Elles paraitront sur le site de la Fédération ( www.frmt.ma ).

COMITE DU TOURNOI

⦁ Organisateur : le Comité du club

⦁ Directeur du Tournoi : H.KAAOUACHI et A.ZAHRAOUI