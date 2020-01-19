المولودية الوجدية – المغرب التطواني : 1 – 0 الفارس يفوز ويحقق الاهم…

عبدالقادر البدوي

تمكن فريق المولودية الوجدية من هزم منافس قوي اسمه المغرب التطواني ، امام جمهور متعطش تابع هذا اللقاء، وهي النتيجة التي مكنته من احتلال المرتبة الثالثة في سبورة الترتيب..

وشهدت الجولة الاولى صراعا تكتيكيا خصوصا على مستوى وسط الميدان وكان كل طرف يود مباغتة الطرف الاخر ، مع افضلية للفريق الوجدي الدي ضغطت عناصره دون جدوى ، اغلب الفرص التي لاحت خلال الجولة الاولى لم تتجاوز معترك العمليات ، وكانت عبارة عن مناوشات ، خاصة بواسطة كل من الهاني في الدقيقة 33 ، وقذفة الهداف خافي (د39) الدي ارسل كرة لم تشكل خطورة كبيرة على الحارس مراد ايزم ، وقذفة وائل السعداوي الدي تمكن من التصدي لها الحارس ، كما لاحظنا كثرة التوقفات ، اثر الاصطدامات بين اللاعبين، وامام الضغط على حامل الكرة لم يتمكن فريق المولودية من الانتفاضة فأصبح عرضة للمراوغات المجانية الشيء الذي اربك اوراق المدرب بن شيخة ، خاصة وان هجوم الفريق الزائر كان من حين الى اخر يعتمد على المرتدات الخاطفة والخطيرة في محاولة للأحراز هدف السبق، لينتهي الشوط الاول بلا غالب ولا مغلوب بين الفريقين.

اتسم الشوط الثاني كسابقه بالندية، حيث حاول كل فريق استغلال نقط الضعف، وتعزيز رصيده من النقط استعدادا لطواحين اللقاءات الحارقة ، إذ ظهرت رغبة الفريقين في كسب نقاط المباراة منذ الدقائق الاولى بعدما حاول اللاعب المهاجم خافي من خدع الحارس التطواني ، هدا الاخير تمكن من التدخل في الوقت المناسب ، و رد فعل للتطوانيين بعد هجمة منسقة في الدقيقة 64 ، والحارس الوجدي مهدي مفتاح ينقد مرماه من هدف محقق، بعد دلك اتيحت فرصة اخرى من ضربة خطأ ، والحارس الوجدي يتدخل ببراعة امام مجموعة من المهاجمين، وفي الدقيقة 74 يعلن الحكم عن ضربة خطأ جانبية لصالح الوجديين ،نفدها على المقاس المهاجم ادم النفاتي وبطريقة فنية يتمكن وائل السعداوي من احراز هدف الخلاص ، اسعد من خلالها الجماهير الوجدية التي حجت بكثرة لمؤازرة فريقها بالرغم من برودة الطقس.

للاشارة فالحكم كان متسرعا في قرار طرده للمدافع جمال حركاس ، ففي الوقت الدي اعلن فيه حكم الشرط التماس لصالح وجدة ، غير هدا الاخير رأيه ، مما جعل اللاعب طوني يتجه نحو حركاس لمنعه من تنفيد التماس ، و كان على حكم الشرط التواصل مع حكم الوسط لمنعه من اعطاء البطاقتين لكل من طوني وحركاس. يدكر انه قبل انطلاق اللقاء قدم المكتب المسير لفريق المولودية الوجدية الوافدين الجديدين في الميركاتو الشتوي الامر يتعلق بكل من نبيل الجعيدي ونصير الميموني.