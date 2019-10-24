المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين ينظم دوري في كرة القدم المصغرة

عمرو الهدار / رضا سباعي

في إطار الأنشطة االموازية للطلبة الإداريين المتدربين بمسلك تكوين أطر الإدارة التربوية التابع للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق، وعلى أنغام النشيد الوطني، أعطيت اليوم الأربعاء 23 أكتوبر بداية من الساعة السابعة مساء انطلاقة دوري كرة القدم المصغرة لطلبة المسلك تحت شعار » كرة القدم جسر لتوطيد العلاقات ».

وقد أعطى انطلاقة نسخة الدوري لهذا العام السيد ربيع الشطبي المدير المساعد المكلف بتدبير مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية، بحضور ممثلين عن جمعية فضاء الطفل وعدد من الضيوف بالإضافة إلى الطلبة الإداريين.

جدير بالذكر بأن لجنة الأنشطة الرياضية لمسلك الإدارة التربوية بملحقة القدس، وبتنسيق مع إدارة مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية وجمعية فضاء الطفل تنظم دوري في كرة القدم المصغرة تتنافس فيه ثمان فرق على أرضية ملعب القرب التابع لجمعية فضاء الطفل يمتد طيلة الموسم التكويني 2019/2020 أيام الأربعاء من الساعة السابعة إلى التاسعة ليلا.

وتأتي هذه البادرة حسب الساهرين عليها للإسهام في إشعاع مركز جهة الشرق لمهن التربية والتكوين رياضيا كما على بقية المستويات حيث تعمل لجان مختلفة على الترتيب لأنشطة ثقافية وفنية وخيرية مختلفة بهدف ترسيخ قيم الانفتاح والمشاركة والتضامن.

معلوم أنه وفي سياق مهننة العمل الإداري بالمؤسسات التعليمية أصبحت الأطر الإدارية التابعة لوزارة التربية الوطنية تخضع لزوما للتكوين لمدة سنة كاملة يتم المزاوجة فيها بين ما هو نظري وما هو ميداني عملي قبل التعيين في مهمة إدارة مؤسسة ابتدائية أو في مناصب الحراسة العامة بالثانويات الإعدادية أو التأهيلية.