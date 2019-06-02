هدا هو الواقع المر لفريق المولودية الوجدية !!

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يواصل فريق المولودية الوجدية استعداداته للقاء الدي سيجريه ضد فريق الجيش الملكي يوم الثلاثاء 4 يونيو بالملعب البلدي ببركان، برسم الدورة 29 من البطولة الاحترافية…في ظل غياب اية معلومات عن كيفية اجراء المقابلة هل بالجمهور او بدون جمهور …هذا وتجرى التداريب بالمركب الشرفي بوجدة ، وسيغيب عن لقاء الجيش كل من المهاجم عبدالهادي حلحول المصاب ، و لاعب وسط الميدان سفيان كركاش المصاب هو الآخر في لقائه الاخير امام الرجاء البيضاوي ، اضافة الى المهاجم ملتون كاريسا بسبب توقيفه لمبارتين ،فيما يستعيد الفريق الوجدي المدافع حركاس بعد شفائه من الاصابة التي تعرض لها خلال لقاء الرجاء وكدا نبيل الولجي …

وبخصوص الانتدابات فباستثناء تجديد عقدي كل من العميد عبدالله خفيفي وجمال حركاس فلحد الساعة حسب مصدر من المكتب ليس هناك أي جديد ، لتبقى الاخبار المتداولة بخصوص التحاق لاعبين من فيتا كلوب و كدا لاعب الرجاء البيضاوي انس جبرون على سبيل الاعارة، و الظهير الايسر لنادي الوداد البيضاوي بدر كدارين ، مجرد اخبار لا اساس لها من الصحة…و يحدث هدا في غياب تام للجنة الاعلام وعلى رأسها الناطق الرسمي ، و في سياق التعتيم الاعلامي ….وحالة الشرود التي يعرفها فريق المولودية الوجدية ….والعطلة المفتوحة لمكتب النادي الذي يظهر انه لم يعد يعقد اجتماعاته منذ تاريخ 14 اكتوبر 2018، مما يدعو الى طرح اكثر من علامة استفهام

….المولودية الوجدية الى اين تسير ؟ هل نحو المجهول ؟ فكل الاحتمالات واردة