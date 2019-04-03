التعادل الإيجابي (1/1) ينهي لقاء يوسفية برشيد أمام ضيفه المولودية الوجدية

mco.ma رشيد نشينش

انتهى لقاء المولودية الوجدية أمام مضيفه يوسفية برشيد بالتعادل هدف لمثله ضمن الأسبوع 23 من البطولة الاحترافية اتصالات المغرب، بالملعب البلدي لبرشيد في مقابلة أدارها الحكم رضوان جيد.

مع صافرة البداية دخل أبناء عبد العزيز كركاش في أجواء المقابلة حيث بادروا باحتكار الكرة وتمريرها بينهم مع شنهم لبعض الهجمات الطفيفة التي لم تأتي بالهدف، ليسير الشوط الأول على هذا النهج الى حدود الدقيقة 30 من عمر المقابلة حيث تمكن فريق اليوسفية من تسجيل هدف ضد مجريات اللعب عن طريق اللاعب المتألق الفقيه، ولم تدوم فرحة اليوسفيين الا 30 ثانية فقط حيث تمكن الفريق الوجدي من اصطياد ضربة جزاء في حدود الدقيقة 31 عن طريق اللاعب نوح السعداوي انبرى لها اللاعب نبيل الولجي وأسكنها في شباك حارس اليوسفية. وما هي الا دقائق قليلة حتى تحصل اللاعب حمزة بوسدرة على بطاقة صفراء ثانية بعد تدخله على اللاعب نوح السعداوي ليتم بذلك طرده. وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل هدف داخل كل شبكة.

مع بداية الجولة الثانية كنا ننتظر أداء أحسن من الفريق الوجدي خاصة وأن فريق اليوسفية كان منقوص من أحد عناصره الا أن أبناء الشرق لم يستفيدوا من هذا النقص العددي بل وأصبحنا نشاهد الفريق المحلي يلعب بطريقة جيدة وكأنه مكتمل العدد، حيث كان هو الأفضل في كثير من فترات الشوط الثاني وتمكن من الوصول الى مربع عمليات فريق المولودية الوجدية في كثير من الأحيان. ومع دخول اللاعب عبد المولى برابح مكان نصر الدين طرينة تغير وسط ميدان الفريق الوجدي بعض الشيء وبدأ يضغط على فريق اليوسفية الذي عاد الى الخلف واعتمد على الهجمات المضادة، لينتهي اللقاء بالتعادل بين الفريقين.

وبهذه النتيجة بقي فريق المولودية الوجدية في الصف الخامس ب 32 نقطة خلف برشيد بنفس رصيد النقاط لكن بفارق الأهداف لصالح اليوسفية.

للإشارة ففريق المولودية الوجدية سيحل ضيفا على المغرب التطواني في الجولة المقبلة.