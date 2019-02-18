عصبة الشرق للريكبي تنظم دورتين تكوينيتين ناجحتين لفائدة مدربي الريكبي السباعي ، والمعدين البدنيين VIDEO

تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للريكبي نظمت عصبة الشرق برنامج التكوينات على جميع المستويات لفائدة الأندية والجمعيات الرياضية البناءة والشريفة والتي تمارس الريكبي وفق قانون التربية البدنية 30/09 والنظام الأساسي النموذجي للجامعة الملكية المغربية للريكبي والأنظمة العامة والمنخرطة قانونيا بعصبة الشرق وفق المادة السادسة من النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية الذي بموجبه يمنح الاعتماد من طرف وزارة الشباب والرياضة للجمعيات الرياضية

هذا وفي اطار استكمال برنامج التكوين المسطر من طرف عصبة الشرق للريكبي وتحت اشراف الجامعة الملكية للريكبي نظمت العصبة يوم الجمعة 15 فبراير الحالي 2019 دورة تكوينية خاصة بمدربي الريكبي السباعي للحصول على دبلوم الدرجة الأولى ، وقد لقيت الدورة اقبالا كبيرا سواء من طرف المدربين او المهتمين …

قام بتأطير هذه الدورة التكوينية سواء على المستوى النظري او التطبيقي كلا من السيد مصطفى الجلطي ، والسيد حسن تراري ، بمعهد القاضي الفقيه عبدالله بن سعيد الوجدي للتعليم العتيق بوجدة ( بجانب ملاعب العرفان )