فريق النهضة البركانية لكرة القدم …يؤكد مرة اخرى انه فريق قوي …من خلال تعادله خارج الميدان مع أوتوهو الكونجولي

تعادل ثمين …بطعم الانتصار للنهضة البركانية مع أوتوهو الكونجولي … …

تعادل فريق النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم، خارج ميدانه مع فريق أوتوهو الكونغولي باصابة واحدة لمثلها ، وذلك خلال اول مقابلة يخوضها برسم دور المجموعات من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم …

فريق النهضة البركانية الذي خاض هذا اللقاء بدون اي مركب لا سيما خلال الشوط الأول من المقابلة ، حيث كان السباق الى تهديد مرمى مضيفه منذ الدقائق الأولى برأسية اللاعب عبد الصمد المباركي …الا ان لاعبي أوتوهو ادركو خطورة الهجمات البركانية ، ليردو عليها بمرتدات اتسمت بالخطورة لولا يقظة وحنكة الحارس عبدالعالي المحمدي …وتماسك دفاع العناصر البركانية وتوقعها في الأماكن الصحيحة حيث كانت تقوم بتكسير جل هجمات خصمه …الا ان الضغط الذي مارسه أوتوهو سيأتي اكله خلال الدقيقة 45 حيث وقع هدف السبق في مرمى المحمدي …وفي الوقت الذي اتيحت فيه فرصة التعادل للفريق البركاني خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بواسطة ضربة جزاء …ونتيجة عدم التركيز يضيع بكر الهيلالي فرصة التعادل لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الكونجولي بهدف واحد لصفر

وخلال الجولة الثانية ، ظهر العياء واضحا على الفريق البركاني ، الذي اكتفى ببعض الهجمات المحتشمة ، وعدم التركيز في التمريرات ، في حين نهجت عناصر أوتوهو تاكتيك اضاعة الوقت ، واللعب على اعصاب الفريق البركاني …

هذا وفي الوقت الذي كانت المقابلة تسير الى نهايتها ، فاجأ الفريق البركاني خصمه بتسجيل هدف التعادل في الدقية 90 من المقابلة

ليعود الفريق البركاني بتعادل ثمين …و بطعم الانتصار ….