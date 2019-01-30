الجولة الوطنية للدراجة الهوائية والرولار بالمغرب …الانطلاقة من وجدة

الجولة الوطنية للدراجة الهوائية والرولار بالمغرب.

بمساندة من القنصل العام والمقنصل المساعد للمملكة المغربية ببروكسيل وبتعاون مع ولاية مدينة وجدة، ستنظم مجموعة Morocco by Bike & Rollers ، الدورة الأولى للجولة الوطنية للدراجة الهوائية بالمغرب، والتي ستستقبلها عروس الشرق عاصمة الثقافة العربية وجدة.

مبادرة ايكولوجية هدفها تحسيس المواطن على الحفاظ على البيئة ونظافة المدن والأحياء، وذلك باستخدام وسائل النقل أخرى غير السيارة، كالدراجة الهوائية او المحركات الكهربائية وايضا استخدام وسائل النقل العمومي لتقليل من استعمال السيارة والتي هي العنصر الأول المسبب لتلوث الهواء.

الجولة تعطي حق الأسبقية للمعوقين والأشخاص ذوي الحركة المحدودة وكذلك الأطفال ليساهموا بدورهم في هذا الحدث الثقافي والرياضي ككل مواصن غيور عن بلده وبيئة أرضه.

هذا وتسعى هذه المبادرة إلى جلب السياح والمستثمرين المغاربة والاجانب الى مدينة وجدة للنهوض بالقطاع الاقتصادي للجهة الشرقية وإعطاء امل جديدا لشباب المملكة المغربية مع ديناميكية واديولوجية شعارها من اجل مغرب سليم ونظيف.

بطلب من السيد سيدي محمد العباني رئيس مجموعة الجولة الوطنية للدراجة الهوائية، سيشارك السيد معاد الجامعي والي الجهة الشرقية شخصيا في هذا الحدث الثقافي والرياضي، وعبر سعادته خلال اللقاء مع رئيس مجموعة MBR، عن مدى سعادته بهذا النوع من المبادرات التي تسهر على راحة المواطن وتسعى قدما نحو والرقي والأزدهار ببلدنا الحبيب المغرب.