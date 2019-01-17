عبدالنبي بعيوي يتبرع ب 50 مليون من ماله الخاص لفائدة فريق المولودية الوجدية لكرة القدم

على اثر تبرع السيد عبد النبي بعوي رئيس جهة الشرق بمبلغ 50 مليون سنتيم من ماله الخاص لفريق المولودية ، تقدم السيد محمد هوار رئيس نادي المولودية الوجدية لكرة القدم برسالة شكر لرئيس الجهة ، جاء فيها : » يتقدم السيد رئيس نادي المولودية الوجدية لكرة القدم أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع مكونات الفريق بالشكر والامتنان الخالصين للسيد عبد النبي بعوي على دعمه المعنوي والمادي للفريق اثر مساهمته الشخصية بمبلغ خمسمائة الف درهم ( 500000درهم ) وما هذه المساهمة الشخصية الا دليل على حبه للفريق ودعمه للنهوض بالحقل الرياضي بالجهة الشرقية