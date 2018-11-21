انطلاق فعاليات الدورة الخامسة للدوري الدولي للتكواندو بوجدة

تنطلق يوم الجمعة 23 نونبر الجاري فعاليات الدورة الخامسة للدوري الدولي للتكواندو، الذي تنظمه جمعية « وجدة للتنمية » داخل القاعة المغطاة مولاي الحسن في وجدة، بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية للتكواندو، والمغربية للألعاب والرياضة ، ما بين 23 و 25 نونبر 2018. ويشهد هذا الحدث الرياضي المهم، مشاركة نحو 1200 بطل وبطلة، يمثلون 22 بلدا، من بينها: إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، بلجيكا، الكابون، تونس، والجزائر بالإضافة إلى البلد المنظم المغرب، وستشهد الدورة ، و لأول مرة مشاركة كل منتخب الفيتنام وغانا وفلسطين، وسيتنافس المشاركون في هذا الدوري الدولي، الذي يحضره نحو 40 حكما دوليا.

وتدخل هذه التظاهرة العالمية ، في إطار احتفالات الشعب المغربي بالذكرى 63 لعيد الاستقلال المجيد وفي اطار العناية المولوية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للرياضة المغربية .

كما أن هذا الحدث الرياضي المهم، يندرج في سياق النهوض بالقطاع الرياضي عموما ورياضة التكواندو خصوصا، و تفعيل أهداف المبادرة الوطنية لتنمية أقاليم الجهة الشرقية، عبر المساهمة في تطوير القطاع الرياضي بالجهة، بالإضافة إلى مواكبة المشاريع السياحية بالجهة ، من خلال التسويق والترويج للمنتوج السياحي بالمنطقة.

للإشارة فجمعية « وجدة رياضة للتنمية » التي يترأسها البطل العالمي عبدالقادر زروري ، تطمح كذلك من خلال تنظيمها لهذا الدوري الدولي، الارتقاء برياضة التايكواندو أكثر إلى العالمية، وإعطاء الفرصة للأبطال المغاربة للاحتكاك بنظرائهم العالميين، واكتساب الخبرة والتجربة وتطوير مستواهم لتمثيل المغرب احسن في الملتقيات الدولية..

يذكر انه من مستجدات الدورة الخامسة لهذا الدوري الدولي ، ضبط عدد المشاركين رغبة من المنظمين في ضمان مستوى تقني متميز يرتقي برياضة التايكواندو، كما سيتم الاعتماد على اخر التقنيات المعمول بها دوليا في اجراء المنافسات من بينها الواقي الالكتروني KPNP ADIDASمع توفير الجوارب الالكترونية من طرف الجمعية للمشاركين قصد التخفيف من الاعباء المادية على المتبارين.

عبدالقادر البدوي