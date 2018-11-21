البطولة المدرسية الإقليمية للعدو الريفي المدرسي بإقليم الناظور تحقق نجاحا كبيرا

في غمرة الاحتفالات بذكرى المسيرة الخضراء المظفرة وذكرى عيد الاستقلال المجيد ،وتكريسا للاهتمام الكبير بالرياضة المدرسي كمحطة أساسية لرصد الأبطال الواعدين في جميع الرياضات الفردية والجماعية، نظم فرع الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية بإقليم بالناظور بتنسيق مع المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بالناظور وبشراكة مع المجلس الجماعي لسلوان والمديرية، البطولة الإقليمية للعدو الريفي المدرسي للموسم الدراسي 2019/2018 وذلك يوم السبت 17 نونبر 2018 .

وقد أجريت البطولة بالمضمار المتواجد شمال الثانوية التأهيلية الحساني بسلوان ،وعرفت تنظيما محكما وأجواء حماسية بين المتنافسين ومشاركة مكثفة للتلميذات والتلميذ من فئات عمرية متنوعة ينتمون لمختلف المؤسسات التربوية بالإقليم بتأطير أساتذة التربية البدنية والأساتذة المرافقين،حيث تم توزيع المتبارين باعتماد مجموعات حسب الفئات العمرية:فئة البراعيم والبرعومات،وفئة الصغار والصغيرات،وفئة الفتيان والفتيات و فئة الشبان.

وحضر أطوار هذه التظاهرة الرياضية المدرسية كل من المديرة الإقليمية للتربية والتكوين بالناظور رفقة رؤساء مصالح ومكاتب بالمديرية ،وممثل عن الفرع الإقليمي للجامعة الملكية للرياضات المدرسية،وباشا باشوية سلوان، وقائد القوات المساعدة وكذا قائد الدرك الملكي بسلوان ،ونائب رئيس جماعة سلوان وفاعلين مدنيين وتربويين.

وخلال هذا العرس الرياضي المدرسي تولى أساتذة التربية البدنية بمختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم مهمة التأطير والتنظيم والتحكيم،كما تم توزيع شهادات تقديرية وتشجيعية على الفائزين والفائزات بالمراتب الثلاث الأولى في كل السباقات، وتحفيزيهم للاستعداد للمحطة المقبلة في البطولة الجهوية التي ستنظم في نفس المطاف يوم 28 نونبر 2018،فحظ سعيد لجميع المتأهلين ،ويبقى الرهان في التأهل للبطولة الوطنية وتحقيق نتائج إيجابية لممثلي إقليم الناظور.فبالتوفيق للجميع ومزيدا من التألق الرياضي والمدرسي والشكر موضول لكل من سخر على حسن تنظيم هذه التظاهرة من أساتذة وأمنيين وأطر صحية ومدبرين إقليميين.