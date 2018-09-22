رسميا النيجيري برنارد بالبوا يوقع للمولودية

التق التحق رسما المهاجم النيجيري برنارد بالبوا ( Bernard Bulbwa) لتعزيز خط الهجوم لفريق المولودية الوجدية لمدة موسمين، يدكر ان اللاعب برنارد يبلغ من العمر 22 سنة ، تكون بأكاديمية شوتل الرياضية بنيجيريا، قبل ان ينتقل في اول تجربة له احترافية لفريق الترجي التونسي لمدة اربعة مواسم، يلعب جناح ايمن هجومي وهو لاعب دولي سبق وان توج بكأس أمم افريقيا لأقل من 20 سنة 2015، كما شارك في مسابقة كأس العالم للشباب مع منتخب نيجيريا موسم 2016، للاشارة فانضمام المهاجم برنارد سيقوي لا محالة الخط الهجومي لفريق المولودية الوجدية الى جانب مواطنه ايميكا اوغبوغ مسجل هدف المولودية ضد اتحاد طنجة، وكدا هداف البطولة الاوغندية كريسا ميلتون الذي وقع مؤخرا للفريق الوجدي.

عبدالقادر البدوي