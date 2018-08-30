استعدادا لطواحين البطولة….فارس الشرق يواصل تعزيز الصفوف

عزز فريق مولودية وجدة صفوفه بلاعبين متمرسين الامر يتعلق بالمهاجم عبدالهادي حلحول وهو لاعب سبق وان جاور عدة فرق منها المغرب الفاسي ونهضة بركان وفريق الخريطيات القطري ، وكذا اللاعب الانيق يوسف الكناوي، الذي لعب مع فرق جمعية سلا و الرجاء البيضاوي والفتح الرباطي و حسنية اكادير ، كما خاض تجربة احترافية رفقة زميله حلحول بفريق الخريطيات ، وحسب اخر الاخبار فالفريق الوجدي تمكن من التعاقد مع مهاجم دولي من طينة اللاعبين الكبار من نيجيريا هو اللاعب .Barnabas Imenger برنباس امينجير، هذا وحسب ما صرح به المدرب عزيز كركاش فالفريق ما زال يفاوض عددا من اللاعبين الاجانب في افق التعاقد معهم قبل نهاية مرحلة الميركاتو الصيفي .

يدكر ان المكتب المسير للفريق سبق له وان تعاقد مع ترسانة من اللاعبين منهم الحارسين محمد بوجا ) سريع واد زم (و مهدي ومفتاح ) المغرب الفاسي ( وكالو ارجي ) كانو بيلارس النيجيري (وسفيان اكويلي )شباب الحسيمة( ونبيل الولجي ) شباب خنيفرة ( وانس المرابط )الوداد البيضاوي( وانس الورداني )سريع واد زم ( و نصرالدين طرينة ) بني ملال( ويوسف فنيش ) شباب الحسيمة( وسليم مامادو )سبور بوتيت السنيغالي ( يوسف العمري ) شباب خنيفرة ( وياسين جرودي، ورضى الله غزوفي )ذات راس الاردني( و باحاسا سفيان )ليبورن الفرنسي ( و ايميكا اوغبوغ ) رايفرز النجيري ( ريان فريقش )اجاكسيو الفرنسي(، اضافة الى التحاق كل من المهاجمين كريم الهاشمي من شباب بنجرير وحمزة هنوري من الدفاع الجديدي، للإشارة فقد تم الاحتفاظ ببعض اللاعبين امثال الحارس يحيى الازهري وعبدالله خفيفي ووليد الصايل وجمال حركاس وعلاء الدين بوشنة واسماعيل العماري.