كأس الكونفدرالية الإفريقية (المجموعة الثانية- الجولة السادسة): نهضة بركان يفوز على يونياو دو سونغو الموزمبيقي بهدفين لواحد ويحسم صدارة المجموعة

بركان 29 غشت 2018 (ومع) حسم نهضة بركان صدارة المجموعة الثانية، وأكد أحقيته في التأهل متصدرا، بعد فوزه مساء اليوم الأربعاء على ضيفه يونياو دو سونغو الموزمبيقي بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية الملعب البلدي ببركان، برسم منافسات الجولة السادسة والأخيرة.

وسجل هدفي نهضة بركان الذي كان قد ضمن تأهله مند الجولة الماضية، عبد الصمد لمباركي في الدقيقة 6، ومحمد فرحان (د70)، فيما وقع هدف الفريق الموزمبيقي جيمي خوليو أوكوندي (د47).

وعزز فريق نهضة بركان بعد هذا الفوز مركزه في صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة على المصري البورسعيدي الذي فاز بميدانه على الهلال السوداني بهدفين للاشيء، علما أن الفريق المصري كان بدوره قد حسم تأهله مند الجولة الماضية.

وأنهى الفريقان السوداني والموزمبيقي دور المجموعات في المركز الأخير بمجموع 3 نقاط.

ومع غشت 2018

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تصوير بلخير حموتي