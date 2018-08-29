» المولودية الوجدية مشروع مدينة وجهة «

…في موسم التحدي

ملف من اعداد الحسين قدوري

في موسم ليس ككل المواسم حقق فريق المولودية الوجدية صعود تاريخي بسواعد رجالات وعلى رأسهم الرئيس المقاول محمد هوار الذي ابى الا ان يكون في الموعد مع التاريخ بتثبيت الاقدام بين الكبار ولما لا خلق المفاجأة في موسم التحدي … واكيد ان الاستعدادات المبكرة لعناصر الفريق في كل من بوسكورة ومنتجع انطاليا بتركيا و تربص المحمدية وكذا الانتدابات الوازنة للفريق من شأنها تجسيد المشروع » المولودية الوجدية مشروع مدينة وجهة » على ارض الواقع…. يبدو ان هذا المشروع الذي تبناه السيد محمد هوار يسير في الاتجاه الصحيح ، ويظهر هذا من خلال الالتفاف المنقطع النظير لجميع الفعاليات الرياضية في الجمع العام الاخير لما فيه مصلحة الفريق، وكذا جلسة الغذاء التي أقيمت ب »دار السبتي » بطلب من والي الجهة الشرقية، حيث أقدمت 3 شركات كبرى بمساعدة الفريق بما مجموعه مليار و 200 مليون سننيم ، اضافة الى مساهمات المنعشين العقاريين ورجال الاعمال الذين حضروا حفل الغداء…

بطاقة تقنية

المولودية الوجدية: بطاقة الفريق

تاريخ التأسيس : 1946

الملعب : المركب الشرفي بوجدة

سعته : 35 ألف متفرج

رئيس : الفريق محمد هوار

ألوان الفريق : الأبيض والأخضر

العنوان : صندوق البريد 76 وجدة

الفاكس :0536682006

الإنجازات:

لقب البطولة 1975 –

– فاز بكأس العرش في 4 مناسبات، سنوات 1957، 1958، 1960، 1962

كأس المغرب العربي 1972 –

تعريف المدرب

المدرب عبدالعزيز كركاش خريج مدرسة هيزل ببلجيكا، حاصل على مدرب الدرجة الثالثة، لاعب سابق بالمولودية الوجدية والنهضة البركانية والنادي القنيطري والاتحاد الإسلامي الوجدي مدرب سابق لكل من نهضة سطات(2001) والمولودية الوجدية (2002) وشباب المسيرة (2003) وفريق السويك بعمان(03/04) وفريق هلال الناظور خلال موسم 04/05 ، ثم عاد لتدريب المولودية الوجدية لموسم (2006-2007) وبداية موسم (2007-2008) ، كما درب فريق النادي القنيطري و اتحاد الخميسات، ليعود مرة اخرى لتدريب فريق المولودية الذي ساهم في صعوده الى قسم الكبار موسم 2017- 2018، وتم تجديد الثقة بالإجماع في عزيز كركاش لقيادة الفريق في موسم التحديات ( 2018 – 2019)

> الطاقم التقني والطبي والإداري

المدرب المساعد: مصطفى الراضي

المهيء البدني:

مدرب حراس المرمى:

المدير الرياضي:

طبيب الفريق:

المعالج الطبيعي:

الكاتب الإداري:

الطاقم التقني والطبي

المدير الرياضي : عزيز كركاش

مساعد المدرب : مصطفى الراضي

المهيئ البدني : محمد الورغيوي

مدرب الحراس : زياد ناصر

طبيب الفريق : طيب عيساوي

المعالج الطبيعي : محمد زراوالي

ممرض : اشرف السرغيني

الكاتب الاداري : يحيى الجلطي

المقابلات الحبية التي اجراها فريق مولودية وجدة

المولودية – خميس زمامرة 0 – 1

المولودية – حد سوالم 2 – 2

المولودية – الراك 0- 0

المولودية – الجيش الملكي 3 – 2

المولودية – يوسفية برشيد 2 – 1

المولودية – Les étoiles de l’Europe ( المانيا ) 9 – 0

المولودية – نادي كير شهير سبور التركي 2 – 0

المولودية – فريق AHAL FK( تركمانيا ) 2 – 1

المولودية – نادي القادسية الكويتي 2 – 3

المولودية – وداد تلمسان 2 – 2

المولودية – نادي سيمبا ( تانزانيا ) 1 – 1

المولودية – المغرب الفاسي 1 – 1

المولودية – خميس زمامرة 2 – 1

تشكيلة فريق المولودية الوجدية موسم 2018 6 2019