Home»Sport»المولودية الوجدية مشروع مدينة وجهة …في موسم التحدي

المولودية الوجدية مشروع مدينة وجهة …في موسم التحدي

/ /0/ 186
0
Shares
PinterestGoogle+
 

 » المولودية الوجدية مشروع مدينة وجهة « 

…في موسم التحدي

ملف من اعداد الحسين قدوري

في موسم ليس ككل المواسم حقق فريق المولودية الوجدية صعود تاريخي بسواعد رجالات وعلى رأسهم الرئيس المقاول محمد هوار الذي ابى الا ان يكون في الموعد مع التاريخ بتثبيت الاقدام بين الكبار ولما لا خلق المفاجأة في موسم التحدي … واكيد ان الاستعدادات المبكرة  لعناصر الفريق في كل من بوسكورة ومنتجع انطاليا بتركيا و تربص المحمدية وكذا الانتدابات الوازنة للفريق من شأنها تجسيد المشروع   » المولودية الوجدية مشروع مدينة وجهة  » على ارض الواقع…. يبدو ان هذا المشروع  الذي تبناه  السيد محمد هوار يسير في الاتجاه الصحيح ، ويظهر هذا من خلال الالتفاف المنقطع النظير لجميع الفعاليات الرياضية في الجمع العام الاخير لما فيه مصلحة الفريق، وكذا جلسة الغذاء التي أقيمت ب »دار السبتي » بطلب من والي الجهة الشرقية، حيث أقدمت 3 شركات كبرى بمساعدة الفريق بما مجموعه مليار و 200 مليون سننيم ، اضافة الى مساهمات المنعشين العقاريين ورجال الاعمال الذين حضروا حفل الغداء…

بطاقة تقنية

المولودية الوجدية: بطاقة الفريق
تاريخ التأسيس : 1946
الملعب : المركب الشرفي بوجدة
سعته : 35 ألف متفرج
رئيس : الفريق محمد هوار
ألوان الفريق : الأبيض والأخضر
العنوان : صندوق البريد 76 وجدة
الفاكس :0536682006

الإنجازات:

لقب البطولة 1975   –

– فاز بكأس العرش في 4 مناسبات، سنوات 1957، 1958، 1960، 1962

كأس المغرب العربي 1972  –

تعريف المدرب

المدرب عبدالعزيز كركاش خريج مدرسة هيزل ببلجيكا، حاصل على مدرب الدرجة الثالثة، لاعب سابق بالمولودية الوجدية والنهضة البركانية والنادي القنيطري والاتحاد الإسلامي الوجدي مدرب سابق لكل من نهضة سطات(2001) والمولودية الوجدية (2002) وشباب المسيرة (2003) وفريق السويك بعمان(03/04) وفريق هلال الناظور خلال موسم 04/05 ، ثم عاد لتدريب المولودية الوجدية لموسم (2006-2007) وبداية موسم (2007-2008) ، كما درب فريق النادي القنيطري و اتحاد الخميسات، ليعود مرة اخرى لتدريب فريق المولودية الذي ساهم في صعوده الى قسم الكبار موسم 2017- 2018، وتم تجديد الثقة بالإجماع  في عزيز كركاش لقيادة الفريق في موسم التحديات ( 2018 – 2019)

> الطاقم التقني والطبي والإداري

 المدرب المساعد: مصطفى الراضي

 المهيء البدني:

 مدرب حراس المرمى:

 المدير الرياضي:

 طبيب الفريق:

 المعالج الطبيعي:

 الكاتب الإداري:

الطاقم التقني والطبي

المدير الرياضي : عزيز كركاش

مساعد المدرب : مصطفى الراضي

المهيئ البدني :  محمد الورغيوي

مدرب الحراس :  زياد ناصر

طبيب الفريق :  طيب عيساوي

المعالج الطبيعي : محمد زراوالي

ممرض : اشرف السرغيني

الكاتب الاداري : يحيى الجلطي

المقابلات الحبية التي اجراها فريق مولودية وجدة

المولودية – خميس زمامرة 0 – 1

المولودية – حد سوالم  2  – 2

المولودية – الراك    0- 0

المولودية – الجيش الملكي  3 – 2

المولودية – يوسفية برشيد  2 – 1

المولودية – Les étoiles de l’Europe  ( المانيا )  9 – 0

المولودية – نادي كير شهير سبور التركي 2 – 0

المولودية – فريق AHAL FK( تركمانيا ) 2 – 1

المولودية – نادي القادسية الكويتي 2 – 3

المولودية – وداد تلمسان 2 – 2

المولودية – نادي سيمبا ( تانزانيا ) 1 – 1

المولودية – المغرب الفاسي          1 – 1

المولودية – خميس زمامرة        2 – 1

تشكيلة فريق المولودية  الوجدية موسم 2018 6 2019

القميصالمركزالنادي السابقالوزنالطولالجنسيةتاريخ الازديادالاسم الكامل
1حارس مرمىالمغرب الفاسي861.90مغربية1993مهدي مفتاح
 حارس مرمىسريع واد زم

 

801.80مغربية1988محمد بوجاد
12حارس مرمىالمولودية الوجدية851.82مغربية1982يحيى الازهري
 مدافعكانو بيلارس881.88نيجيريا1992كالو اورجي
5مدافعالمولودية الوجدية781.82مغربية1993عبدالله خفيفي
25مدافعشباب خنيفرة641.73مغربية1993يوسف العمري
15مدافعالمولودية الوجدية731.83مغربية1995جمال حركاس
17مدافعالمولودية الوجدية781.81مغربية1993وليد الصايل
31مدافعالوداد البيضاوي701.73مغربية1993انس المرابط
 مدافعشباب الحسيمة811.85هولاندا /المغرب سفيان اكويلي
 مدافعشباب خنيفرة

 

661.73مغربية1987نبيل لولجي
 وسط ميدانذات راس الاردني741.78مغربية1989رضا الله الغازوفي
 وسط ميدانشباب الحسيمة771.79 فرنسا/المغرب رشيد ليتيم
 وسط ميدانسريع واد زم701.75مغربية1994انس الورداني
 وسط ميدانبني ملال741.76مغربية1990نصر الدين طرينة
 وسط ميدانشباب الحسيمة

 

701.75هولاندا /المغرب1993يوسف فنيش
 وسط ميدانAjaccio781.84مغربية1991ريان فريقش
 وسط ميدانسبور بوتيت741.82 سنيغال /المغرب1991سليم مامادو
 وسط ميدان    بلجيكا  /المغرب ياسين جروروي
 وسط ميدانليبورن الفرنسي701.70 فرنسا/المغرب1994باحاسا سفيان
14وسط ميدانالمولودية الوجدية711.81مغربية1995علاء الدين بوشنة
 مهاجمالمغرب الفاسي

 

731.83كوت ديفوار1986كوفي بوا
 مهاجمحسنية اكادير

 

701.70مغربية1985فوزي عبدالغني
7مهاجمالمولودية الوجدية781.84مغربية1990اسماعيل العماري
 مهاجمرايفرز النجيري761.81نيجيرية1990ايميكا اوغبوغ
19مهاجمشباب بنجرير761.90مغربية1996حمزة هنوري
21مهاجمالدفاع الجديدي771.85مغربية1996كريم الهاشمي
 
MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Dans le même sujetفي نفس الموضوع
 

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.