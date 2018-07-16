إسدال الستار على منافسات دوري كرة القدم بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق

في اطار احتفالات الشعب المغربي بالذكرى التاسعة عشرة لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على عرش أسلافه المنعمين، وبمناسبة تخرج فوج الاساتذة المتدربين 2018 ، اسدل الستار يوم الجمعة 13 يوليوز ، على منافسات دوري كرة القدم، الدي يدخل في اطار الانشطة الاجتماعية والرياضية برسم السنة التكوينية للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق – ملحقة بودير – وذلك بإجراء اللقاء النهائي بين فريقي سلك الثانوي تخصص رياضيات و سلك الابتدائي ، اللقاء انتهى في جو رياضي بانتصار فريق سلك الرياضيات بعد الاحتكام الى ضربات الجزاء ، في الوقت الذي انتهى فيه الوقت القانوني من اللقاء بالتعادل 3 مقابل 3 .

للإشارة ، فمباشرة بعد عزف النشيد الوطني، و قبل اعلان الحكم عن بداية اللقاء، وجه السيد احمد شتواني المدير المساعد المكلف بتأهيل اطر هيئة التدريس، كلمة مقتضبة لعناصر الفريقين، اكد فيها المغزى من تنظيم هذه الانشطة الموازية التي تدخل في اطار تنشيط الحياة المدرسية وروح المواطنة، والتي تهدف الى ربط جسور التعارف بين الأساتذة داخل نفس الشعبة، وبين أساتذة الشعب الأخرى، اضافة إلى تقوية الصداقة، والتعاون بين الأساتذة في المجال الرياضي ليمتد إلى كل المجالات التي تصب في تحسين جودة تأهيل الأساتذة المتدربين، وتمنى للجميع مسيرة مهنية مفعمة بمزيد من العطاء والنجاحات …

يذكر ان اللقاء الذي احتضنه الملعب التابع للمركز بملحقة بودير، شارك فيه 18 فوجا من مختلف التخصصات ، و شهدت اللقاءات منافسة شريفة و متميزة اشرفت عليها لجنة منظمة ، هذا وفي ختام هذا العرس الكروي وزعت على عناصر الفريقين وكذا اللجنة المنظمة ولجنة الحكام كؤوس وبدل رياضية وشواهد تقديرية .

لجنة التواصل بالمركز