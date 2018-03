4ème MARATHON DE RABAT :

Le Ministère délégué chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et des Affaires de la Migration

Soutient :

Les athlètes marocains résidant à l’étranger

et les migrants résidant au Maroc participant à la 4ème édition

du Marathon International de Rabat

Sous l’impulsion des Hautes Orientations de S.M. Le Roi Mohammed VI, le Maroc a entrepris depuis 2013, un vaste chantier de réforme de sa politique migratoire afin d’assurer une meilleure intégration des migrants et une meilleure gestion des flux migratoires selon une approche cohérente, globale, humaniste et responsable.

Dans la foulée, le Ministère Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger et des Affaires de la Migration a mené et mène encore ; une stratégie basée sur trois grands piliers a connaitre : la préservation de l’identité des Marocains du Monde, la protection de leurs droits et intérêts, et la promotion de leur contribution au développement du pays et ce ; en valorisant leur savoir-faire et leurs expériences professionnelles et en optimisant leur rôle, désormais incontournable, dans la dynamique de développement du Maroc.

Dans ce sens ; et comme le sport est reconnu comme une fonction de cohésion sociale et du vivre ensemble par le fait qu’il transcende les barrières culturelles et sociales. Ses valeurs positives de respect de soi et de la différence, d’esprit d’équipe, peuvent être considérées comme particulièrement utiles pour aider à la fois les sociétés d’accueil et les migrants à œuvrer ensemble pour renforcer le tissu social au niveau local et faciliter l’intégration.

Aussi, le sport, « langage universel » favorisant la création du lien social, permet aux migrants, quel que soit leur pays de provenance, leur langue, leur culture, de développer la confiance en soi et de contribuer positivement à la vie de la société qui les accueille.

C’est pourquoi à l’occasion de la 4ème édition du Marathon International de Rabat, organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI par la Fédération Royale Marocaine d’Athlétisme, le Ministère délégué chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et des Affaires de la Migration a décidé de soutenir la participation d’athlètes marocains résidant à l’étranger et migrants installés au Maroc à cette grande manifestation sportive qui aura lieu le Dimanche 04 mars 2018.

En effet, grâce à cette initiative ; une cinquantaine de migrants et réfugiés de différentes nationalités et une trentaine de marocains résidant à l’étranger venant de France, d’Italie, d’Espagne, d’Ukraine, de Tunisie, de Liban, d’Emirats Arabes Unis et du Japon seront sur la ligne de départ des épreuves programmées lors cette édition, à savoir le Marathon (42,195 km), le semi-marathon (21,097 km) et les 10 Km.

