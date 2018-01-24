انعقاد مؤتمر صحفي لتقديم ملف ترشيح المغرب لاستضافة مونديال 2026 لكرة القدم

الثلاثاء 23 يناير، 2018

السيد مولاي حفيظ العلمي: ملف ترشيح المغرب لاستضافة مونديال 2026 سيكون في مستوى عال جدا

أكد رئيس لجنة ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم لكرة القدم لسنة 2026، السيد مولاي حفيظ العلمي، يوم الثلاثاء في الدار البيضاء، أن ملف ترشيح المغرب لنيل شرف استضافة هذه التظاهرة الرياضية العالمية سيكون في مستوى « عال جدا »، مبرزا أن الطاقم المكون للجنة » من الطراز الدولي العالمي » . وأوضح السيد العلمي في عرض قدمه بمناسبة أول مؤتمر صحفي تعقده لجنة ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم لكرة القدم لسنة 2026 بعد تعيينه رئيسا لهذه الهيئة، أنه منذ آخر ترشيح لاستضافة مونديال 2010 تم تحقيق الكثير من المنجزات و المشاريع في مختلف ربوع المملكة، مشيرا إلى أنه انتظار مصادقة الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا) على الترشيحات ، في مارس المقبل، تنهمك اللجنة في إعداد ملف متكامل الجوانب.

وقال ان المغرب أنجز العديد من الالتزامات التى تم التعهد بها خلال الترشيحات السابقة (الملاعب والبنية التحتية والاتصالات والنقل).

واعتبر أن نقاط قوة الملف المغربي عديدة تتمثل بالخصوص بما ينعم به من استقرار، وموقع جغرافي، والقرب الزمني من مختلف القارات ، وولع المغاربة و شغفهم بكرة القدم، والتسامح و التعايش، وأصالة وعراقة الحضارة المغربية، والتي يمكن أن تشكل مدعاة لاكتشاف والزيارة من قبل هواة المستديرة في مختلف بقاع العالم .

وبعد أن أكد على أن الترشيح لمونديال 2026 ليس مغربيا فقط بل افريقيا، أعرب السيد العلمي عن يقينه أن المغرب سيحتفل بالتتويج يوم 13 يونيو المقبل، تاريخ إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم عن البلد المستضيف لمونديال 2026 .

وفضلا عن المغرب، قدمت الولايات المتحدة ، كندا و المكسيك ملفا مشتركا لاستضافة العرس الكروي العالمي لسنة 2026.

الحكومة ستقدم دعما كاملا لملف ترشيح المغرب لمونديال 2026

أعلن وزير الشباب والرياضة ،السيد رشيد الطلبي العلمي، خلال الندوة الصحفية المنعقدة يوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن الحكومة ستقدم « دعما كاملا » لملف ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم لكرة القدم (مونديال 2026). وقال السيد الطالبي العلمي، خلال أول مؤتمر صحفي عقدته لجنة ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم لكرة القدم لسنة 2026، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، المسؤولين عن القطاعات المعنية ، علاوة على فاعلين في القطاع الخاص، أن هذا الترشيح فرصة « لإعادة تعبئة كل الطاقات بهدف ضخ دينامية جديدة في الاقتصاد المغربي ».

وأشار إلى أنه « بعيدا عن المقارنات »، فإن الترشيح المغربي « يستوفي جميع الشروط والمواصفات التي حددتها الفيفا » لإنجاح تنظيم حدث من هذا القبيل ،مشيرة إلى أنه منذ الترشيح الأخير لعام 2010، بذلت جهود كبيرة، وأنجزت العديد من الاوراش الاستثمارية الكبرى استهدفت تطوير البنيات التحتية، بما في ذلك الرياضية.

وقال الوزير « انه وفقا للتوقعات المالية فان المغرب « لديه القدرة على تعبئة الغلاف المالي لتلبية الاحتياجات التنظيمية » دون أن يؤثر ذلك على التوازنات المالية » .

و أكد السيد الطالبي العلمي أن المغرب على استعداد للترحيب بعشاق كرة القدم من مختلف بقاع العالم من خلال منحهم التأشيرات لولوج التراب المغربي بكل أريحية، وملتزم بتسهيل مهمة الشركات الراغبة في الاستثمار بالمملكة .

ترشيح المغرب لاستضافة مونديال 2026 هو ترشيح للقارة الافريقية بأكملها

أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقجع، يوم الثلاثاء في الدار البيضاء، أن ترشيح المغرب لاستضافة مونديال 2026 لكرة القدم « هو ترشيح للقارة الافريقية بأكملها » .

وجدد السيد لقجع التأكيد، خلال الندوة الصحفية التي عقدتها لجنة ترشيح المغرب لاستضافة مونديال 2026، على الانخراط التام والفعلي للكونفدرالية الافريقية لكرة القدم في دعم ملف الترشيح المغربي، مبرزا أن النظام الجديد للتصويت « يحثنا على الاقتراب أكثر من الهيئات القارية الأخرى لاستمالة دعمها ».

وأشار الى أنه عقب التغييرات التي طرأت على رأس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أضحى لجميع الاتحادات الوطنية، وعددها 211، الحق في التصويت، في حين أن هذا الامتياز كان يقتصر الى عهد قريب على 13 عضوا فقط داخل اللجنة التنفيذية .

وفي معرض حديثه عن المعيارين الأساسيين الجديدين في منح شرف استضافة كأس العالم، ذات الصلة بالتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، شدد رئيس الجامعة على التقدم الذي أحرزه المغرب في السنوات الأخيرة في هذين المجالين، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

واعتبر السيد لقجع أن تنظيم كأس العالم لكرة القدم يشكل فرصة لتعزيز وتثمين الإنجازات المحققة والتعجيل بإصدار تشريعات تعزز الترسانة القانونية القائمة، نظرا لأهمية هذين الجانبين، اللذين يكتسيان أهمية « أساسية » في تدبير كرة القدم.

وخلص الى انه بتظافر كافة الجهود سيشكل تاريخ 13 يونيو المقبل، موعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم عن البلد المستضيف لمونديال 2026 ، منعطفا حاسما في تاريخ كرة القدم المغربية و فرصة لتحقق إقلاع كروي شامل في المغرب و افريقيا على حد سواء.

المغرب يكشف عن الهوية البصرية لملف ترشحه لمونديال 2026 لكرة القدم

كشفت لجنة ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم لكرة القدم لسنة 2026، يوم الثلاثاء في الدار البيضاء، عن الهوية البصرية لحملة ترشح المملكة لاستضافة هذه التظاهرة الرياضية العالمية.

وتم اختيار شعار » ترشيح أمة » للتعريف بالهوية البصرية لملف المملكة، حيث تحتل النجمة الخضراء، رمز الوحدة الوطنية و الاشعاع المغربي، مكانا محوريا في هذه الهوية، بجانبها أوراق متناثرة لشجرة ذات لون أحمر فاقع، في إشارة إلى الهوية المتعددة الروافد للملكة المغربية .

ويوجد في الجزء السفلي من الهوية البصرية ،وعلى نفس الخط، كرة قدم وتاريخ 2026، بمعنى الهدف النهائي من الترشيح.

ومع: 23/01/2018