SKI ET SPORT DE MONTAGEN: QUI EN VEUT AU DEVELOPPEMENT ET PROMOTION DE LA STATION DE SKI DE MICHLIFEN?

La ville d’Ifrane et son arrière-pays ont revêtu en ce mois de janvier 2018 une magnifique robe blanche de neige pour offrir aux visiteurs l’un des plus beaux tableaux paysagers qu’aucun artiste-peintre naturaliste n’aurait pu concevoir et réaliser. La ville en était toute transformée.

Ce don du ciel est un bienfait aussi bien pour l’alimentation du plus grand château d’eau du pays que sont Ifrane et sa région que pour la création des richesses surtout agricoles dans les plaines de l’aval et de l’énergie dont à grand besoin le pays.

Aussi, ni le grand froid de la saison ni l’absence de gros moyens financiers pour faire face aux aléas climatiques ne gâchent cette grande joie des montagnards que nous sommes en accueillant ces neiges. C’est ainsi que la ville d’Ifrane a connu durant cette première quinzaine du mois janvier et connaîtra encore davantage certainement ces très prochains jours de vacances scolaires un grand afflux de touristes et de visiteurs qui viendront goûter à la joie de vivre en montagne enneigée et profiter des sports d’hiver offerts par cette belle Région du Royaume du Maroc.

Tous ces gens-là, avec un peu de civisme et de respects pour autrui et pour la nature peuvent pratiquer aisément leur activité sportive préférée et s’adonner à cœur joie au ski, à la luge ou tout simplement donner libre cours à leur imagination en créant des bonhommes de neige et autres sculptures de leur propre création.

Parlant de Ski alpin et du tourisme blanc justement, il y’a lieu de rappeler que cette belle station de Ski et de Montagne de Michlifen a été dotée en 2016 de 02 nouveaux téléskis installés respectivement sur la Piste noire pour le grand téléski et la piste verte pour le petit téléski et ce, dans le cadre d’une convention de partenariat signée par le Gouverneur de la Province d’Ifrane président de la commission provinciale de l’INDH d’une part et ses partenaires représentant respectivement le Ministère de la Jeunesse et Sport, les présidents respectifs du conseil provincial d’Ifrane, de la Fédération Royale Marocaine de Ski et Sports de Montagne, du Ski Club Ifrane et de l’Association Michlifen pour le développement touristique et des professionnels de la location du matériel de Glisse de l’autre part

Cette convention de partenariat avait porté sur l’aménagement et l’équipement d’une infirmerie et salle de soins d’urgence au prix de 200.000,00 Dh par INDH, la construction de 16 Kiosques réservés à la location du matériel et des équipements de Ski et sports de montagne avec un local pour l’école de Ski du Ski Club Ifrane et un cafeteria pour un montant de 1.650.000,00 Dhs financé par le conseil provincial d’Ifrane et l’achat et installation des deux nouveaux remontes pentes (téléski) pour un montant globale de 16.000.000,00 Dhs financé par le ministère de la jeunesse et sports.

Dans ce même cadre d’effort visant la promotion et le développement du tourisme blanc en général et des sports d’hiver et de montagne en particulier dans la ville d’Ifrane et sa belle station de ski et de montagne du Michlifen, le ministère de la jeunesse et sports a procédé à des travaux d’aménagement et d’extension du centre d’accueil des jeunes de Michlifen pour une enveloppe budgétaire de plus de 200 millions et dont la capacité d’accueil s’est vue passer de 30 à 50 lits.

Dans la foulée de ces grands efforts de développement et de promotion, le Ski Club d’Ifrane n’a pas été en reste puisque lui aussi a procédé à l’aménagement et équipement de son chalet-refuge construit depuis 1939 a la station de Ski de Michlifen. Avec ce projet réalisé en partenariat avec le comité provincial de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain d’Ifrane pour une enveloppe budgétaire de 327.000 Dhs équipements nom compris; le Ski Club Ifrane pionnier du ski alpin national vise à développer et à vulgariser à Ifrane et dans la région du Moyen Atlas entre autres régions; la pratique du Ski Alpin et des sports de montagne tels l’escalade, la randonnée sous toutes ses formes; les trails et j’en passe.

Malheureusement; des forces ocultes protégées par on ne sait qui bloquent ces différents projets de développement et de promotion de cette station de Ski et de Montagne de Michlifen et ce, en encourageant le désordre, l’anarchie et la pagaille qui sévissent et qui font la loi dans cette station de nos jours avec l’occupation du domaine publique et forestier par des etalages de commerce et de restauration illicites et dans des conditions déplorables d’hygième, de sécurité alimentaire et d’esthétique qui nuisent affreusement à l’image de Marque de la Ville Royale d’Ifrane et à la Station Royale notamment de Michlifen sans parler de ces lots de materiel de Glisse (des Luges de fortunes) qui sont mis en location au publique sans aucun control ni assurance et qui ne répondent pas au normes de sécurité qui présentent un grand danger pour leurs utilmisateurs.

Pire encore; meme les partenaires officiels porteurs du projet de rénovation des deux teleskis installés à michlifen depuis novembre 2016 se sont pas encore à ce jours; arrivé à un mode de gestion et de mise en marche de ces appareils candamnant ainsi la nouvelle saison 2017-2018 comme c’etait le cas d’ailleurs la saison dernière.

DRIHEM MOHAMMED