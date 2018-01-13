استعدادات لمرحلة الاياب: تداريب مكثفة للمولودية الوجدية

بعد اسبوع من الراحة ، باشر فرق المولودية الوجدية تداريبه يوم الثلاثاء 2 يناير الجاري بالمركب الشرفي بوجدة ، تحت قيادة مدربه عزيز كركاش، وتجرى التداريب بحضور جميع العناصر ، وكان اخر عنصر التحق بالمجموعة عميد منتخب النيجر يوسفو اليو والذي منحت له رخصة استثنائية لزيارة عائلته بالنيجر.

واستعدادا لطواحين الشطر الثاني من بطولة القسم الوطني الثاني اجرى الفريق الوجدي مقابلة بالناظور يوم السبت الاخير انتصر فيها على فريق فتح الناظور ب3 اهداف لصفر ، كما اجرى الفريق لقاء بالمركب الشرفي مساء يوم الثلاثاء 9 يناير امام فريق حسنية لزاري انتهت لصالح المولودية ب 3 اهداف لصفر من توقيع كل من الصايل ، عماري و بوشنة.

وحافظ الفريق على تشكيلته الكاملة حيث لم يتم الى حدود الساعة التعاقد مع اي لاعب خلال الميركاتو الشتوي ، ويتدرب مع الفريق لاعب من اتحاد الخميسات ولاعب افريقي ، فيما غادر الفريق كل من الضرعاوي وعادل حامي.

يدكر ان الفريق الوجدي تمكن من احراز العلامة الكاملة باحتلاله مرتبة مشرفة في مرحلة الذهاب بعد حصوله على 27 نقطة من اصل 7 انتصارات 6 تعادلات و هزيمتين فقط ،سجل فيها الفريق 24 هدف واستقبلت مرماه 15 هدف ويعتبر يوسوفو هداف الفريق ب 6 اهداف.

هذا ويراهن فريق مولودية وجدة من خلال تشكيلته النموذجية المتكونة بالأساس من الشركي، حركاس ، خفيفي، بوشنة ، صايل، فرحان ، دحماني، محيو ، يوسفو ، ازواود ، ايت يشو ، عماري، بيوض ، جينيور ، زغينو ، غزواني ، ملحاوي وكندوز ، على العودة سريعا إلى البطولة الوطنية الإحترافية في قسمها الأول، علما انه منذ تعاقد المكتب المسير مع المدرب الكفء عزيز كركاش والفريق يسير في الاتجاه الصحيح بالرغم من الاكراهات المادية التي يعاني منها الفريق، وينتظر الجمهور الوجدي بشغف ديربي الشرق الذي سيجمع الاتحاد الاسلامي الوجدي والمولودية الوجدية يوم 21 يناير بالملعب البلدي بوجدة في اول لقاء مرحلة الاياب.

عبدالقادر البدوي