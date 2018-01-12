إسناد رئاسة لجنة ترشيح المغرب لتنظيم مونديال 2026 من قبل جلالة الملك إلى السيد مولاي حفيظ العلمي

في إطار التحضير لملف ترشيح المملكة المغربية لتنظيم كأس العالم لكرة القدم لسنة 2026 ، تم إسناد رئاسة لجنة ترشيح المغرب، من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، إلى السيد مولاي حفيظ العلمي.

وتتمثل مهمة السيد العلمي بالخصوص، في تقديم كل الدعم اللازم للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، وإلى المديرية الخاصة المحدثة على مستوى الجامعة، طبقا لتوجيهات الاتحاد الدولي لكرة القدم ولدفتر تحملاته.

وبصفته هذه، سيعمل السيد مولاي حفيظ العلمي كمخاطب الحكومة إزاء الاتحاد الدولي لكرة القدم ، وسيتكلف من هذا المنطلق بتنسيق عمل مختلف القطاعات المعنية.

وسيشكل تقديم الترشيح المغربي مناسبة لإبراز دينامية الشباب وكذا مختلف مؤهلات المملكة ، فضلا عن مساهمتها في إشعاع المغرب والقارة الافريقية.

ومع: 10/01/2018