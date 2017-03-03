IJSBA AFRICA إبن مدينة أكادير رئيسا للإتحاد الإفريقي للدراجات المائية

أقر الاجتماع التقني للجامعة الدولية للدراجات المائية – الجيت سكي – المنعقد يوم السبت 19 فبراير الجاري بالعاصمة البلجيكية بروكسيل والدي ترأسه السيد بيتر ديسميت مدير العلاقات العامة بالاتحاد الدولي للدراجات المائية

والدي يشغل في ذات الوقت رئاسة الاتحاد الأوربي للدراجات المائية ورئاسة الاتحاد البلجيكي للعبة بحضور أعضاء الاتحاد الدولي للعبة من أمريكا واسيا ،على اختيار المغرب لاحتضان مقر الجامعة الإفريقية للدراجات المائية – الجيث سكي – وعهدت رئاستها بالإجماع لابن .مدينة اكادير عبد الحليم العايدي رئيس الجمعية المغربية للجيت سكي باكادير

وجاء اختيار مدينة اكادير المغربية لاحتضان مقر الجامعة الإفريقية للدراجات المائية ، باعتبارها وجهة سياحية عالمية وتتوفر على شريط ساحلي يعد من بين أجمل خلجان العالم ، وستعمل المدينة من خلال هدا المولود الجديد ترسيخ انفتاح المغرب على افريقيا في المجال الرياضي وخاصة الرياضات المائية ، وستعمل الجامعة الافريقية للدراجات المائية على تقنين وتنظيم هده الرياضة بشراكة مع الدول الافريقية في افق تنظيم مسابقات قارية تحت اسم افريكا تور

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وخلال ذات الاجتماع تم تدارس آخر التحضيرات الخاصة ببطولة العالم التي ستحتضنها مدينة اكادير ما باين11 و19 نونبر القادم ،حيث اكد عبد الحليم العايدي رئيس الجمعية المغربية للجيت سكي المحتضنة للبطولة العالمية على ان الامور تسير ولله الحمد في احسن الظروف بتنسيق مع مختلف المتدخلين وينتظر ان تعرف التظاهرة الدولية حضور وازن للأبطال العالميين في اللعبة الى جانب دعوة لوزارء الشباب والرياضة الافارقة