مولودية وجدة – رجاء بني ملال : 0 – 0 وجدة تضيع فوزا كان في المتناول

في جو بارد ومطير وامام جمهور متحمس جرى لقاء القمة بين المتزعم المولودية الوجدية وفريق رجاء بني ملال ، اللقاء انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين ، وكان بإمكان الفريق الوجدي احراز نتيجة ايجابية كانت في المتناول .

وكانت اولى المحاولات لصالح الفريق المحلي وبالضبط في الدقيقة 12 بواسطة وليد الصايل الا ان كرته مرت محادية لمرمى الحارس هشام بندريس، بعد ذلك بادرت العناصر الوجدية نحو الهجوم بواسطة كل من يوسف الكرماني الذي تحرك في جميع الاتجاهات ومحمد جواد وفهد كردود ، وكانت الهجومات تنطلق من الوسط خاصة بواسطة اللاعب اناس السوداني الا انها كانت تصطدم بدفاع متراص ومتماسك ، وفي الدقيقة 25 لم يستغل الهجوم الوجدي فرصة داخل المعترك بعد خطأ فادح لاحد المدافعين الملاليين . ومن اخطر المحاولات التي شكلت خطورة كبيرة على الحارس الوجدي عصام لحلافي تلك التي أتيحت في الدقيقة 27 للمهاجم عزالدين بعلا برأسية مرت محادية للمرمى ، هذا الاخير كان قد تلقى كرة جميلة وبطريقة فنية من العميد عادل المرابط ، هذا وشهدت اغلب فترات الجولة الاولى صراعا تكتيكيا خصوصا على مستوى وسط الميدان وكان كل طرف يود مباغتة الطرف الاخر.

الجولة الثانية عرفت سيناريوهات متعددة حين وقعت انتفاضة الفريق الزائر تارة ، والفريق المحلي تارة اخرى ، وكانت العناصر الملالية في العشر دقائق الاولى من الشوط الثاني الاقرب الى التسجيل حيث كاد عادل المرابط في الدقيقة 48 ان يخدع الحارس لحلافي اثر خطأ على مستوى دفاع المولودية، بعد ذلك اتيحت فرصة سفيان بوفتيني برأسية اخرجها الحارس لحلافي بصعوبة الى ركنية، ورد فعل سريع بواسطة علاء الدين بوشنة الذي ارسل قديفة من بعد 40 متر مرت على بعد سنتمترات من مرمى الحارس بندريس وتبقى اخطر محاولة على الاطلاق تلك التي أتيحت للاعب اناس السوداني الا ان الكلمة الاخيرة عادت للحارس هشام بندريس الذي استنجد بكل قواه وانقد مرماه من هدف محقق واخرج الكرة الى ركنية ، دخول كل من ياسين بيوض و عصام البودالي في الجولة الثانية اعطى دفعة قوية للهجوم الوجدي الا ان التسرع وقوة دفاع بني ملال حال دون تسجيل الهدف

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عبدالقادر البدوي

الملعب : المركب الشرفي بوجدة

الجمهور : 4 الاف متفرج

الحكم : محمد بلوط

الشوط الاول– 0 – 0

الإنذارات: كردود : م .وجدة

سدسل – المرابط – الزوهري : رجاء بني ملال

م وجدة : الحلافي – حركاس – الكرماني ( البودالي 64 )– الرحماني– جواد ( بيوض 55) بوشنة – صحراوي – كردود – سوداني – صايل – حامي .

المدرب : فوزي جمال

رجاء بني ملال : بندريس – سديل – بوفتيني – الحوسيني – باعوش – المرابط – كلوس ( بناني 65) – بعلا ( خياطي 89 ) – اجروطن – جهور

المدرب رشيد الحريري