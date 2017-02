La compétition de ski alpin FIS dotée de la « Coupe internationale de Malam Jabba 2017 » organisée sous l’égide de la Fédération Internationale de Ski (FIS) par la Fédération Pakistanaise de Ski dans la belle station de Ski de Malam Jabba au cœur de la pittoresque vallée de Swatt du 25 au 28 janvier 2017 a connu la participation de quelques 60 skieurs dont 10 Skieuses représentant 10 pays à savoir : Maroc, Slovaquie, Sri Lanka, Grèce, Afghanistan, la Turquie, l’Ukraine et le Tadjikistan ; l’Inde et le Pakistan.

Les participants à cette Grande première dans l’histoire du Pakistan ont prit part à un total de 08 compétions de Ski Alpin dont 02 Slaloms et 02 Slaloms Géants pour Dames et autant de Slaloms et de Slaloms Géants pour Homme.

Lors de ces compétitons, les membres de notre équipe nationale B composée des Skieurs Aouich Yassine et Tacheroune Anouar du Ski Club Ifrane (SCI) et de Id Yahia Mehdi de l’Assiociation Sportive Universitaire de Casablanca (ASUC-SKI) ont brillés de mille feux et honoré notre pays en occupant des places honorables et très encourageants pour une première participation à l’international sous les auspices de la FIS.

En effet, le Jeune champion national Tacheroune Anouar s’est classé 12ème à la seconde course du Slalom en réalisant un chrono de 55’’82 lors de la premiere manche et 52’’55 lors de la deuxiéme manche totalisant ainssi un cumul de chrono de 1’48’’37 soit à 21’’03 du Slovaque Jakubco Jan classé premier avec un cumul de temps de 1’27’’34 suivi des ukraniens Kovashyuk Ivan et Tilychuk Vasyl classés respectivement second et troisième au podium de cette course.

D’autre part, il y’a lieu de saluer la performance réalisée par notre étoile montant Aouich Yassine du Ski Club Ifrane qui, pour sa part, s’est classé 6ème lors de la Deuxième course du Slalom Géant en réalisant un cumul de chrono de 01’39’’64 pas trop loin du premier au podium le slovaque Jakubo Jan qui a réalisé 01’30’’17 soit une différence de 9’’47. Quant à son coéquipier national Aouar Tachroune il s’est classé 13ème avec son cumul de temps de 01’46’’92.

Par ailleurs ; il y’a lieu d’enregistrer avec une très grande satisfaction la démarcation du Jeune Id Yahia Mehdi de l’ASUC-Ski qui a brillé seul lors des deux courses de Slalom comptant pour : « CAS Karakorum International Ski Cup 2017 » organisées du 31 janvier au 03 fevrier 2017 dans cette autre station pakistanaise qu’est la station de Ski de Naltar Gilgit située à quelques 547,9 km de Malam Jabba via Karakoram Hwy.

En effet, le jeune Id Yahia Mehdi s’est classé 6ème aussi bien à la premiere course du Slalom Homme organisée dans cette station qu’à la seconde course organisée le lendemain sur la meme piste de Naltar Gilgit.

Lors de la premiere course organisée à Naltar Gilgit , Id Yahia Mehdi qui s’est classé 6ème a réalisé un chrono de 47’’35 lors de la premiere manche et de 45’’78 lors de la seconde manche soit un cumul des deux manches de 1’33’’13. La première place au podium de ce Slalom est revenue au Slovaque Jakubco Jan classé premier avec un cumul de temps de 1’14’’12 suivi de l’ukranien Kovashyuk Ivan classé second et le pakistanné Mohammad Karim qui a occupé la troisième marche du podium.

Aussi, notre jeune skieur Id Yahia Mehdi s’est classé 6ème lors de la deuxieme course du Slalom organisée dans cette meme station de Ski de Naltar Gilgit en réalisant un cumul de chrono de 1’33’’73 (45’’21 à la premiere et 48’’52 à la seconde manche). La premiere marche au podium de ce deuxiéme Slalom de Naltar Gilgit est revenue à l’Ukranien Kovbasnyuk Ivan avec un cumul de temps des deux maches de 1’16’’32.

A noter que le nombres de skieurs participant a chacun de ces Slalom et slalom Géants que ça soit a Malam Jabba qu’à Naltar Gilgit varie entre 25 et 45 skieurs au départ de chaque slalom représentant les 10 nations participantes à ces Premieres Courses FIS (Federation Internationale de Ski ) organisées pour la première fois dans l’histoire au pakistan qui, comme le Maroc qui abrite la compétition FIS dotée du Trophée Prince My Rachid les 14 et 15 fevrier prochains, n’a vu ses pistes de Ski homologuées pour de telles événements sprtives par la FIS qu’il y’a Un ou deux ans aussi.