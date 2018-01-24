مصلحة أمراض المسالك البولية والتناسلية بالمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة،تنظم المؤتمر الثاني للجراحة المتطورة بالمنظار

المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة

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تنظم مصلحة أمراض المسالك البولية والتناسلية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة، المؤتمر الثاني للجراحة المتطورة بالمنظار بجهة الشرق تحت عنوان « التدخل الجراحي المحدود للكلية: السبيل الوحيد للحفاظ عليها » وذلك يومي الجمعة والسبت 26 و 27 يناير 2018، بكلية الطب والصيدلة بوجدة.

وسيتخلل هذا اللقاء العلمي مجموعة من الندوات العلمية حول الموضوع المتبنى خلال هذه الدورة بكلية الطب والصيدلة بوجدة، بالإضافة إلى ورشات تطبيقية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة، كما سيعتمد على تقنيات البث المباشر للتدخلات الجراحية بقاعة الدروس. وسيتم تأطير هذه الأنشطة من طرف مجموعة من الخبراء المغاربة والأجانب.