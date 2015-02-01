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جمعية اهل الخير بوجدة : مبادرات انسانية تستحق التنويه

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تمكنت جمعية اهل الخير بوجدة في ظرف وجيز من ادخال البسمة على الاسر المحتاجة والأطفال و الايتام والأرامل بفضل سواعد مجموعة من الشباب المتطوعين .
و تسعى هذه الجمعية للعمل على المبادرات الكبرى كقفة رمضان، و كسوة العيد، و اضحية العيد، و لوازم الدخول المدرسي، و تنظيم حفلات للتبرع بالدم ، والعمل على مساعدة بعض الحالات المرضية الغير المكلفة اعتبارا لقلة مواردها المادية اضافة الى تنظيم انشطة وزيارات لنزلاء دار الايتام ودار المسنين .
وفي مبادرة تستحق كل التنويه  عملت الجمعية مؤخرا بتنظيم ليلة الدعم والتدفئة للمشردين  حيث قامت بتوزيع الاطعمة والأغطية والجوارب والقفازات لحولي 30 من المشردين من مختلف الاعمار، وفي اطار التخفيف من معانات سكان البوادي  نظمت  الجمعية في بحر هذا الاسبوع  بشراكة مع جمعية اسعاف قافلة تضامنية في منطقة بيدوز بضواحي مدينة جرادة تمكنت من خلالها توفير الطاقم الطبي والأدوية اضافة الى توزيع كمية كبيرة من الملابس والمواد الاستهلاكية لأزيد من 100 شخص من سكان المنطقة .
يذكر ان  جمعية اهل الخير بوجدة تأسست بتاريخ 21 ابريل  2012 ، وهي جمعية ليس لها انتماء سياسي او حزبي ولا موارد مالية من اي جهة ما عدا مساهمة المحسنين.
عبدالقادر البدوي

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2 Comments

  1. Abdellaoui
    01/02/2015 at 23:55

    Merci de m’envoyer l’adresse de l’association.baraka Allah fikom

  2. Anonyme
    01/01/2017 at 17:03

    تقرير مفصل حول حالة ادريس المرضية
    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ادريس رجل يتراوح سنه 40 سنة يعاني من مرض في الكليتين احدهما ماتت بسبب تواجد احجار والثانية لزالت حية ولكن مريضة يتواجد بها احجار
    هو لان يعمل التصفية ثلاث مرات في لأسبوع في المستشفى الجامعي بوجدة و ليمكنه اجراء العملية لأن الكلية لتي لزالت حية في حالة خطيرة وهو لان عاطل عن العمل وحسب تعليمات الاطباء يجب عليه ان لا يعمل والا سيسبب له في الوفاة
    هو لأن في امس الحاجة للمساعدة
    المرجو المساعدة قدر قدر المستطاع و بلغوا لأصحابكم و للمحسنين بحالة هذا الردل , الأمر يهمنا جميعا , جميعا لمساعدة هذا الرجل
    للمساعدة رقم المريض
    0662219462
    الاسم مصباح ادريس :
    حي لمحرش وجدة
    لمقدرش يسعدنا حتى بشي حاجا غي برتاجي جزاكم الله خيرا

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