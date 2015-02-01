جمعية اهل الخير بوجدة : مبادرات انسانية تستحق التنويه

تمكنت جمعية اهل الخير بوجدة في ظرف وجيز من ادخال البسمة على الاسر المحتاجة والأطفال و الايتام والأرامل بفضل سواعد مجموعة من الشباب المتطوعين .

و تسعى هذه الجمعية للعمل على المبادرات الكبرى كقفة رمضان، و كسوة العيد، و اضحية العيد، و لوازم الدخول المدرسي، و تنظيم حفلات للتبرع بالدم ، والعمل على مساعدة بعض الحالات المرضية الغير المكلفة اعتبارا لقلة مواردها المادية اضافة الى تنظيم انشطة وزيارات لنزلاء دار الايتام ودار المسنين .

وفي مبادرة تستحق كل التنويه عملت الجمعية مؤخرا بتنظيم ليلة الدعم والتدفئة للمشردين حيث قامت بتوزيع الاطعمة والأغطية والجوارب والقفازات لحولي 30 من المشردين من مختلف الاعمار، وفي اطار التخفيف من معانات سكان البوادي نظمت الجمعية في بحر هذا الاسبوع بشراكة مع جمعية اسعاف قافلة تضامنية في منطقة بيدوز بضواحي مدينة جرادة تمكنت من خلالها توفير الطاقم الطبي والأدوية اضافة الى توزيع كمية كبيرة من الملابس والمواد الاستهلاكية لأزيد من 100 شخص من سكان المنطقة .

يذكر ان جمعية اهل الخير بوجدة تأسست بتاريخ 21 ابريل 2012 ، وهي جمعية ليس لها انتماء سياسي او حزبي ولا موارد مالية من اي جهة ما عدا مساهمة المحسنين.

عبدالقادر البدوي