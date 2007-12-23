فرع العصبة المغربية لحماية الطفولة والتربية الصحية بالجهة الشرقية تجربة رائدة

العصبة المغربية لحماية الطفولة عبارة عن جمعية خيرية تأسست سنة 1957 تحت الرعاية السامية للمغفور له الحسن الثاني. وبعد مرور وقت على إنشائها وإنشاء فروع لها في ربوع الوطن أسند المغفور له رئاستها الشرفية لصاحب السمو الأمير ولي عهده و صاحبة السمو الأميرة للا مريم ؛ كما أسند رئاستها الفعلية لصاحبة السمو الأميرة للا أمينة .

ومن أنشط فروع هذه العصبة فرع الجهة الشرقية الذي تأسس سنة 1963 بمدينة وجدة ؛ والذي ترأسه حاليا الأستاذة فتيحة الصاهر وهي خبيرة محاسبة ؛ وكان مقره قريبا من محكمة الأسرة ؛ وسيكون عما قريب محاذيا لدار الطالبة. ولهذا الفرع ملحق بحي بام بسيدي يحيى يتول تدبيره الأستاذ أحمد كورجيت وهو مدرس علوم الحياة والأرض بالتعليم الثانوي الإعدادي ؛ ويساعده طاقم نسوي مكون من ثمان آنسات وسيدات في الأيام العادية ؛ وأكثر من ثلاثين من النساء والرجال في الحالات الاستثنائية.

ومن اهتمامات هذا الفرع في الجهة الشرقية كفالة الأيتام ؛ ويبلغ عددهم حاليا 116 يتيما واللائحة لا زالت مفتوحة حيث ينتظر المزيد من الأيتام أن يصير لهم ملف كغيرهم من المكفولين . ويتولى الفرع أيضا رعاية الأطفال المتخلى عنهم داخل مركز مستشفى الفارابي. ومن أنشطة فرع العصبة في الجهة الشرقية ما

يلي:

ـ توفير لوازم الدخول المدرسي

ـ توفير قفة رمضان المعظم

ـ توفير قفة السادس والعشرين من رمضان

ـ توفير لباس العيد

ـ توفير الأضاحي

ـ توفير هدايا عيد المولد النبوي

ـ توفير حقيبة العروس

ـ توفير الفحوصات الطبية والأدوية

وهذه مساعدات تقدم للأيتام وأسرهم وغيرهم أيضا من المعوزين.

ومما يحمد لهذا الفرع الرائد توفير الأضاحي للعديد من الأسر المعوزة إما عن طريق توفير الأضحية كاملة أو توفير قدر من لحوم الأضاحي التي تجمع سواء في مسجد عمر بن الخطاب بحي البام بسيدي يحيى أو في مقر ملحق فرع العصبة.وقد بلغت الأضاحي المقدمة هذه السنة 99 خروفا موزعة على 107 أسرة ؛ ولا زالت عملية جمع اللحوم لتوزيعها جارية . وهذا العمل الخيري يغطي حاجيات الأسر المعوزة الواقعة في منطقة سيدي يحيى. وهو عمل سنوي صار عادة متكررة وهي في ازدياد كل سنة. وهذه العملية تكرس روح التعاون والتآزر المنصوص عليها شرعا؛ وهي تدخل البهجة والسرور على قلوب المحتاجين

وبالخصوص الأيتام.

والجمعية لها دور رائد في طريقة كفالة الأطفال المتخلى عنهم والذين يوجدون بمركز مستشفى الفارابي حيث يتم توزيعهم على الكافلين لهم من أهل الإحسان في أقرب وقت ممكن خلاف ما تفعل جهات أخرى حيث يتم استعمالهم ولوقت طويل من أجل جمع التبرعات.

ولقد عاينت العمل الرائع الذي يضطلع به فرع العصبة بالجهة الشرقية خصوصا في الملحق بحي البام بسيدي يحيى وذلك بفضل المجهودات المشكورة للأستاذ الفاضل السيد أحمد كورجيت وحرمه والمجموعة الدائمة والساهرة على كل أعمال الخير والإحسان في كل المناسبات الدينية وغير الدينية .

وعمل في هذا الحجم لا بد أن يذاع خبره في الناس ليكون قدوة وإسوة ؛ وهو من باب الحديث بنعم الله عز وجل ( وأما بنعمة ربك فحدث ).

ويتوفر ملحق فرع العصبة على الأغطية والفرش والمئونة اللازمة لمواجهة حاجيات الأيتام وأسرهم .

والغريب أن فرع الجهة الشرقية يعتمد على إمكانياته الخاصة والتي مصدرها جيوب أصحاب القلوب الرحيمة من المؤمنين الذين يرعون وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم باليتيم؛ ويرغبون في جوار النبي بالجنة كما وعد صلى الله عليه وسلم بذلك كافل اليتيم.

وجمعية من هذا النوع جديرة بأن تحظى بالدعم لهذا أضع عنوانها رهن إشارة قراء موقع وجدة سيتي للمساهمة في أعمالها الخيرية بما يسر الله عز وجل.

العنوان : العصبة المغربية لحماية الطفولة حي بام سيدي يحيى زنقة 5 رقم 33

الهاتف :036541632

EMAIL= lmpe-oujda@hotmail.com

Site =www.lmpe-oujda.org