جمعية بسمة لاعمال الخيرية بوجدة تنظم حفل اعذار جماعي

نظمت جمعية بسمة للاعمال الخيرية بوجدة من جديد عملية إعذارجماعي للاطفال المنحدرين من أسر معوزة وذلك في إطار أعمالها الخيرية التي دأبت على تنظيمها إن على المستوى الاجتماعي والصحي أوعلى مستويات أخرى رياضية وفنية.

وقد تم إعذار ما ينيف عن 130 طفلا استفادوا كلهم من العملية ومن بذلات تقليدية تليق بمقام الحدث،كما تم برمجة فقرات فنية ولوحات فلكلورية أدخلت الفرحة والسرور على الحاضرين وعلى امهات واباء الأطفال الذين عبروا عن عظيم فرحتهم وثمنوا العملية متمنين لها الدوام والاستمرارية.

وفي حديث لوجدة سيتي،عبر محمد بوعرورو ،نائب رئيس مؤسسة بسمة عن دعمه للعملية،متوجها بالشكر الجزيل لكافة أعضاء الجمعية الذين سهروا على تنظيمها وللطاقم الطبي الذي عمل جاهدا على عملية الختان ولكل من ساهم في إنجاح هذه التظاهرة.

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