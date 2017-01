!le centre de cheques postaux :quelle déroute

autrefois les services de CCP etaient convaincants .a chaque opération de débit ou de crédit efféctuée sur nos compte ,le service concerné du CCP procède à la régularisation spontannée de cette opération dans la meme semaine, en nous envoyant les avis des opérations efféctuées.mais hélas! actuellement . le moment ou l’état est en train de mener une politique de décentralisation comme choix stratéqique ,on est en train d’attendre des relevés de ccp de 3 ans ,malgré le téléhonne vert auquel on a téléphonné pour faire nos reclamations et malgré les écrits dans lesquels on a bien précisé les relevés manquants.

on se demande alors est ce qu’il ya un controleur financier au sein du CCP ou un agent comtable qui fait le suivi des opérations de ses clients? car on a vraiment marre .