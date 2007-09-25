الدرس اللغوي -الثالث اعدادي- اعمال المصدر.
المصدر اسم يدل على معنى أو وصف خال من الزمن كقراءة وكتابة ووقوف.. وهو بدلك يختلف عن الفعل الدي يدل على زمن ما سواء كان حاضرا أو مستقبلا أو ماضيا.
والمصدر يعمل عمل فعله سواء كان فعله لازما أو متعديا فاللازم مثل دخل التلميد الى القسم فتقول دخول التلميد باضافة التلميد الى القسم فالفعل دخل رفع الفاعل التلميد والمصدر دخول جر التلميد على أنه فاعل من حيث المعنى مجرور من حيث اللفظ .وهدا هو العمل أي تأثير المصدر في الكلمة التي تأتي بعده.ومثال المتعدي قرأ الاستاد النص فتقول قراءة الاستاد النص فالفعل قرأ رفع الفاعل ونصب المفعول به وكدلك المصدر قراءة أضيف الي فاعله وبقي النص مفعولا به منصوبا.
ويشترط في عمل المصدر تقديره بأن والفعل أو ب ما و الفعل فتقول في قولك قراءة الاستاد النص مفيدة أن يقرأ الاستاد النص فهدا مفيد .
والمصدر يعمل سواء كان معرفا بال أو مضافا أو منونا.فالمعرف مثل المسلم واجب الاحترام جيرانه فالمصدر الاحترام معرفة نصب جيرانه على أنه مفعول به.
سؤال.ايت بالمصدر من الافعال التالية وركبه في جملة حسب المطلوب.
-أتقن مصدره يكون مضافا الى المفعول به
-استمع مصدره يكون مضافا الى الفاعل مع نصب المفعول به
-صام مصدره يكون مضافا الى المفعول به.
70 Comments
MIRCII BZAF KANCHKROK 3LA TFHIMAK LINA LHAD DARS MIRSSI
merci mais zid wde7 lina mezyan ok w chre7 mezyan
يالهادا الشرح
هادا رائع
thank you
جزاك الله خيرا وذادنا علما
شكرا بزاف و كنتمنا تعمق في الشرح….
merci bazaf 3ala had dars
Mercii Bq Pr les information
mrc boucoup
تفسير رائع شكرا جزيلا الله يوفقك وشكرا
شكرااااااااااااا على واش قدمت و راك افدتتي بزاف merciM
chokran bazaf ostad yahya ban dayf
merci beaucoup yahya
شكرا جزيلا لاحبتي تلامذتي ووفقكم الله في دراستكم واعانكم على تجاوز كل العراقيل
.واصبروا وصابروا تنالوا ما تصبون اليه بعونه سبحانه وتعالى..الى اللقاء
Jawhermosallam@gmail.com
السلام عليك…أنا معلمة مبتدئة وأريد طريقة واضحة لشرح هذا الدرس لطلبتي؛ حتى يتمكنوا من فهمه بسهولة
b1
Merci bzaaf 3là char7 dyalk
Merci beaucoup pour cette leçon
لم أفهم