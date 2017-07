Taourirt : Centre d’hémodialyse Cette insuffisance… inaugurale !

Grâce à des dons récoltés de l’étranger, un centre d’hémodialyse a été construit et équipé à Taourirt en 2006. Depuis, il reste fermé. On attend toujours son inauguration pour l’ouvrir aux malades.





L ES personnes souffrant d’insuffisance rénale à Taourirt doivent prendre leur mal en patience. Mais, vu la gravité de leur maladie, le peuvent-ils vraiment ? En tout cas, le seul centre d’hémodialyse qui pourrait leur procurer des soins vitaux près de chez eux est toujours fermé. Il risque de le rester encore longtemps. Ce n’est pas par manque d’équipements ni de médecin. Non ! Tout y est. Mais, c’est parce qu’il tarde à être officiellement inauguré. Ce qui oblige des patients nécessiteux à parcourir plus d’une centaine de kilomètres dans l’espoir de pouvoir bénéficier des soins nécessaires à Oujda.

« Nous ne comprenons pas le retard pris dans l’inauguration du centre d’hémodialyse de Taourirt. Ce retard et l’absence d’information sont préjudiciables au projet à tous les niveaux. C’est l’intérêt de la population locale et notamment des personnes atteintes d’insuffisance rénale qui est mis en jeu », s’indigne l’association des Amis(es) de Taourirt (AAT). Etablie en France, cette organisation caritative regroupant principalement des Marocains résidant à l’étranger est initiatrice et partie prenante du projet de création du centre. « Ses partenaires, l’association marocaine Errahma et la délégation régionale du ministère de la Santé, ne font rien pour débloquer la situation », témoigne un militant associatif local.

Pourtant, voilà plus d’un an que le centre devait être ouvert au public. Depuis mars 2006, il a été doté d’appareils de dialyse de dernière génération et de consommables. C’est l’association française matériel médical sans frontières (MMSF) qui en a fait le don. Même le médecin (Dr Benjakhrout) prévu pour prendre en charge le centre avait été formé pendant un an en Belgique. Que reste-t-il à faire ? Ouvrir les portes du centre aux patients. C’est ce que réclament, désemparés, les membres de l’AAT. Le secrétaire général de l’association crie à qui veut l’entendre que les consommables, fort onéreux, offerts au centre de Taourirt par MMSF risquent d’être périmés, sans n’avoir jamais profité à aucun malade. Triste !

