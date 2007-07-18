إسناد الأقسام للأساتذة قطعة عذاب وسط اختلالات البنية التربوية

تكتسي عملية إسناد الأقسام للأساتذة أهمية خاصة في العملية التعليمية، بل تعتبر أيضا محطة أساسية تتطلب الكثير من الجهد خاصة أنها أي هذه العملية يستند تفعيلها إلى الاعتماد على معايير ينص عليها التشريع والتوجيهات التربوية بشكل عام. غير أن هذه المحطة يصفها مديرو التعليم الابتدائي والإعدادي ونظار التعليم التأهيلي بقطعة عذاب يأملون أن تنتهي تفاعلاتها في وقت وجيز حفاظا على السير العادي للموسم الدراسي، فيما يضطر المفتشون رغم ملاحظاتهم إلى التوقيع على جداول الحصص مستحضرين الاكراهات الموجودة في البنية التربوية. أما الأساتذة فيجدون أنفسهم أمام أبواب الإدارة التربوية بداية كل موسم للاحتجاج على مايصفونه بمعايير لم يتم احترامها ، وبين هذا وذلك يتجرع التلاميذ المستهدفين من العملية التعليمية مرارة النتائج التي تفرزها عملية التغييرات التي قد تحصل حتى في وسط الموسم الدراسي.

عجز الإدارة على مواجهة اختلالات البنية التربوية بالابتدائي

يقول قويدرختيري (مفتش التعليم الابتدائي)بذلت الوزارة مجهودات كبيرة في سبيل تيسير التحاق موظفيها بعملهم في الوقت المناسب وذلك سعيا منها إلى احترام تنظيم السنة الدراسية المتمثل في 34 أسبوع، ومن أجل ذلك يشرع في الإعداد لكل موسم دراسي مبكرا على مستوى إعداد الخريطة المدرسية ،والاستعداد لمختلف العمليات التي يتطلبها الدخول المدرسي ، وأضاف المصرح أن هذه المجهودات تصطدم في كثير من الجهات والنيابات وخاصة في العالم القروي باكرا هات إدارية وأخرى اجتماعية ، فالاكراهات الإدارية تتمثل في تأخر انجاز الحركة الانتقالية الحهوية والمحلية ، وفي تأخر تعيين الخريجين الجدد ، وقد تتأخر هذه العمليات كثيرا وتتجاوز أحيانا متم شهر شتنبر ،وهذا ما يجعل المؤسسات التي يها نقص من الأطر في حالة شلل حيث لا يتمكن مديرو هذه المؤسسات من وضع تنظيم تربوي ثابت ولا يستطيع من التحق من الأساتذة الشروع في عمله في انتظار ما تشهده المؤسسة من تغيرات قد تطرأ على خريطتها . أما الاكراهات الاجتماعية فتتمثل في وعورة المسالك المؤدية إلى بعض المؤسسات وقلة وسائل النقل الأمر الذي بحول دون التحاق الأساتذة بمقرات عملهم في الوقت المحدد . لكن أيضا إضافة إلى هذين العاملين تعرف مؤسسات كثيرة بعض المشاكل المرتبطة بالتعيينات في الفرعيات وهذه التعيينات منها ما يتعلق بعدم قدرة الأساتذة خاصة الإناث على الاستقرار ببعض الفرعيات النائية نتيجة الخوف ،ومنها ما يرتبط ببعض الاختلافات الناجمة عن توزيع المستويات أو لغة التدريس المسندة أو برفض العمل في الأقسام المشتركة التي أصبحت تتزايد عددا وشكلا إذ نلاحظ بعض الأقسام المشتركة المكونة من خمس إلى ست مستويات . وخلص قويدر ختيري في تصريحه للصباح أن المشاكل المرتبطة بالتحاق الأساتذة عند الدخول المدرسي تؤثر سلبا على انطلاق الموسم الدراسي في إبانه وفي بعض الأحيان لا تفتح بعض الفرعيات أبوابها إلا بعد مرور شهر أو أكثر، إما نتيجة قلة اطر التدريس أو رفض الأستاذ الالتحاق بمقر عمله لأسباب معينة ، وتبقى الإشارة أكيدة إلى عجز الإدارة في بعض الأحيان على اتخاذ القرار في الوقت المناسب وإيجاد الحلول المناسبة لبعض المشاكل المرتبطة بالتعيينات ورفض الالتحاق وباستعمالات الزمن على الرغم من وجود نصوص قانونية وتشريعية واضحة وصريحة .بل وأكثر من ذلك تكون الإدارة أحيانا هي السبب في تأخر انطلاق الموسم الدراسي في بعض المؤسسات انطلاقة فعلية بسبب تغيير البنية البشرية داخل المؤسسات نتيجة قلة اطر التدريس.

مشاكل بالجملة بالتعليمين الإعدادي والتأهيلي

إن مشاكل إسناد الأقسام للأساتذة تتعمق بالتعليمين الإعدادي والتأهيلي خاصة بالمؤسسات التي تحاول إدارتها الاجتهاد فوق سقف المعايير المعتمدة أو دونها ، وتؤدي هذه العملية التي يبدأ التحضير لها نهاية كل موسم دراسي إلى الكثير من التوتر بين المدرسين والإدارة التربوية، وإذا كان المديرون والنظار يفسرون ذلك باكرا هات الخريطة المدرسية وبالبنية التربوية للمؤسسات التعليمية التي يشتغلون بها ، فان الأساتذة يفسرون احتجاجاتهم وانتقاداتهم لما أسند من أقسام إلى عدم الإنصاف والتمييز. هذا وتحاول الإدارة التربوية أن تسند الأقسام التي تشهد التقويم الاشهادي أو أقسام الامتحان إلى أساتذة يتم انتقاؤهم وفق معايير الجدية والمواظبة والدينامية التعليمية التعلمية، في وقت تسند فيه أي الإدارة التربوية الأقسام التي لاتشهد ذلك إلى أساتذة لاتتوفر فيهم هذه المواصفات، وتروم الإدارة من ذلك إلى تحقيق أفضل النتائج خلال نهاية كل موسم دراسي، غير أن المدرسين والمدرسات الذين يتم انتقاؤهم لتدريس أقسام الامتحان ينتقدون هذه الصيغة ويقول أحد الأساتذة" إذا كان تفكير الإدارة صائب، فانه ليس كذلك في كل مراحل هذه المعادلة ، لأن كل المدرسين والمدرسات لهم نفس الوضع المعنوي بالصفة التي عينوا بها ، وبالتالي فان الجميع ماداموا موجودين بهذه الصفة لهم نفس الامكانيات الديداكتيكية لتدريس أي مستوى، وان كانت هناك تفاوتات، فان الإدارة التربوية وكذا جهاز التفتيش مطالب بتفعيل كل مايمكن أن يقلص مسافة التباينات الموجودة…"، وقال أستاذ آخر في تصريح للصباح" إن الإدارة عندما تعتمد هذه المعايير ، فانها بذلك تجازي المدرسين والمدرسات المتهاونين إن صح هذا التعبير، وهي بذلك تهيئ الطريق لهم لتعميق هذا التهاون الذي أصبح قاعدة ثابتة عند البعض…". من جهة أخرى وأمام الاختلالات الموجودة في البنية التربوية تضطر الإدارة إلى تجاوز المعايير المنصوص عليها عندما تسند لأستاذ أو أستاذة أكثر من 5 أقسام في مستوى واحد، كما تلجأ أيضا إلى عدم تنويع المستويات أثناء عملية الإسناد ، أو تتجاوز مستويين بالنسبة لأستاذ واحد عكس ماتطلبه التعليمات الرسمية، وتفسر الإدارة التربوية ذلك بعجزها على بناء جداول حصص تتماشى مع المواصفات المطلوبة خاصة أمام اكراهات الخصاص والندرة في الموارد البشرية والبنية التحتية. لكن هناك خصوصيات بالنسبة لبعض المؤسسات التعليمية الخاصة بالتعليم التقني ، وأفاد عبد القادر الكوال(منسق جهوي للتعليم التقني الصناعي)، أن مشروع استعمال الزمن يطرح قبل شهور من بداية الموسم من طرف رئيس الأشغال بتنسيق مع المفتش ويراعى في عملية إسناد الأقسام للأساتذة خاصة في شعبة علوم المهندس وهي مادة جديدة عنصر الشباب والجدة في التخرج ، وفسر المصرح استحضار هذه المعايير لأن مادة علوم المهندس هي أساس التعليم التقني والتي من شروطها الكفاءة في الإعلاميات التي تعتبر الممر الوحيد الذي باستطاعته معالجة مضامين هذه المادة خاصة مايتعلق بالمحاكاة في انجاز الأجوبة، وبالتالي فان الأستاذ يجب أن يكون متمكنا ومواكبا للبرنامج ، وسجل المصرح أن بناء عملية الاسناذ يستحضر أيضا مردودية الأستاذ ، كما يلتجأ رئيس الأشغال بمعية المفتش إلى اعتماد أسلوب تبادل الخبرات ، اذ يصاحب الأستاذ الذي يدرس المستوى الختامي أستاذ آخر من أجل الهدف المذكور. هذا وأكد عبد القادر الكوال على أن المردودية تتحكم فيها مجموعة من العناصر كاختيار القاعات المتخصصة وتوزيعها وتدبير حسن استغلالها.

الآباء والتلاميذ لهم موقف أيضا

عند بداية كل موسم دراسي تشاهد كثيرا من الآباء يحاولون تغيير أقسام أبنائهم، ويبرر هؤلاء الآباء ذلك بموقفهم من بعض الأساتذة المتهاونين ، أو الذين يعتمدون التمييزيين التلاميذ اعتمادا على مقياس الدروس الخصوصية، ويقول أحد الآباء، " أنا لست مستعدا أن يدرس ابني أستاذ يعتمد معيا ر ا خارج الشفافية للحسم في نقط المراقبة المستمرة ، أو يتعامل فقط مع تلاميذ يضيفون عنده دروسا خصوصية، غير أن الإدارة في هذه الحالة ومع استثناءات تحاول عدم فتح المجال لهذا النوع من الانتقالات خوفا من انتشار العدوى، وفي هذا الاطار تتكون داخل المؤسسة أقسام نخبوية بأساتذة تم انتقاؤهم وأقسام أخرى يلتئم فيها تلاميذ وتلميذات كرروا السنة أو محبطين من الدراسة في الأصل ، وتنتقي الإدارة في هذا الاطار أساتذة قادرين على ضبط التلاميذ للتحول مهمتهم إلى شيء آخر غير التعليم، في وقت كان على الإدارة أن تدمج التلاميذ بأصنافهم حتى يمتص التلاميذ المواظبون التلاميذ المحبطين.

إن الآباء يؤاخذون الإدارة على عدم ضبط مواظبة أطر التدريس ببعض المؤسسات، ويؤاخذونها أيضا على عدم تطبيق الإجراءات القانونية في حق المتهاونين في القيام بواجبهم، وعلى سبيل الإشارة فان منتدى للتفتيش عقد بالرباط السنة الماضية كان قد سجل هذه الحالات في خاصات بحث ميداني على عينة من المؤسسات، بل إن هذا المنتدى كان قد رصد حالات التمييز في توزيع جداول الحصص وفي الترخيص أو التستر عن التغيبات. يذكر أن النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بوجدة أنجاد فجر أخيرا موضوع المدرسين والمدرسات الأشباح التي أسندت إليهم أقسام للتدريس غير أن كراسيهم ظلت فارغة في وقت كان فيه التلاميذ والاباء يتجرعون مرارة هذه الغيابات التي طال أمدها ، واتخذ النائب المذكور في هذا الاطارا مجموعة من الإجراءات التأديبية خلفت استحسانا كبيرا من طرف الآباء، ويتمن الجميع أن يسير نواب وزارة التربية الوطنية على المستوى الوطني على هذا الطريق.

التلاميذ بدورهم يطالبون بأساتذة في المستوى ، وكلما ظهر لهم عكس ذلك تشاهدهم بجرأة يتجهون نحو الإدارة قائلين" ذاك الأستاذ ما كيقريش مزيان ، خصكوم تبدلوه"، أما الإدارة فتؤكد لهم دائما أن التلاميذ ليسوا مؤهلين لتقييم عمل ما، لأن هذا التقييم متروك للمفتش، بل إن بعض التلاميذ طالبوا أن يفسح لهم المجال لاختيار القسم والأستاذ الذين يرغبون فيه.

عبد اللطيف الرامي(وجدة