اعلان الى جمعيات المجتمع المدني : بخصوص تقديم مشاريع ذات النفع العام

تدعم ” مؤسسة فرنسا ” المشاريع الجمعوية التي تهدف الى تحقيق الاستقلالية الاقتصادية للشباب في النغرب والزائر وتونس

دعم منهجي

لتشجيع تبني مناهج ملائمة تقدم ” مؤسسة فرنسا ” دعما تكميليا لتمويل المشاريع التي يتم اختيارها في اطار هذه الدعوة لتقديم المشاريع ، وتخصص هذه المساعدات لتمويل عملية مرافقة تقوم بها منظمة متخصصة في الميدان ( تشخيص ، تكييف المشروع ، مخطط عمل ) برامج تكوين او تبادل خبرات وذلك في المجال التالي :

العمل من أجل البيئة :

توجه هذه المساعدة التكميلية بالاساس الى الجمعيات والمنظمات التي لها اهتمام قليل او منعدم بالبيئة ,تهدف هذه المساعدة الى قياس الاثار البئية للمشروع والبحث عن الحلول الكفيلة بالحد من آثاره السلبية

طريقة المساعدة :

لتشجيع الجمعيات على الانفتاح وتعديد الشراكات ـ خاصة المحلية منها ـ لاتمول ” مؤسسة فرنسا ” المشاريع باكملها ويجب ان تشير مخططات التمويل الى باقي المانحين المحتملين او المؤكدين بالاضافة الى التمويل الذاتي وتثمين العمل التطوعي فعلى سبيل الاشارة بلغ معدل المساعدة المقدمة من طرف ” مؤسسة فرنسا ” 16000 اورو للمشروع الواحد خلال سنة 2011 ( بأخذالمعدل بعين الاعتبار البلدان الثلاثة : الجزائر المغرب تونس )

يشار الى ان الدعم سيكون محدودا بالنسبة للجمعيات التي أحدثت في سنة 2011

ويسمح ان تمتد المشاريع على فترة سنتين او ثلاث ( كما تقبل المشاريع التي بدأت في 2012 قبل ايداع الملف )

آخر اجل لايداع الملفات بالبريد الالكتروني وبالبريد العادي يوم 8 يونيو 2012

الى من تتوجه هذه الدعوة الى تقديم مشاريع ؟

الشروط المرتبطة بالمرشحين هي :

+ ان يكون المرشحون عبارة عن جمعيات او تعاونيات مغربية ، جزائرية او تونسية دون اهداف تجارية

+ ان تكون الجمعية او التعاونية منخرطة او مقبلة على الانخراط في نشاط بشراكة مع جمعية مغربية ، جزائرية او اوروبية

+ ان يكون تاريخ تأسيس الجمعية قد تجاوز سنة على الأقل

تنبيه : في المغرب تخص الدعوة الى تقديم المشاريع المبادرات في المجال القروي او الاقتصادي الاجتماعي او التضامني فقط ، اما في تونس والجزائر فالدعوة مفتوحة لكل المبادرات

ترسل الملفات الى العنوان

40 avenue Hoche -75008 Paris

للمزيد من المعلومات ضرورة الولوج الى الموقع

www.fondationdefrance.org