اعلان الى جمعيات المجتمع المدني : بخصوص تقديم مشاريع ذات النفع العام
تدعم ” مؤسسة فرنسا ” المشاريع الجمعوية التي تهدف الى تحقيق الاستقلالية الاقتصادية للشباب في النغرب والزائر وتونس
دعم منهجي
لتشجيع تبني مناهج ملائمة تقدم ” مؤسسة فرنسا ” دعما تكميليا لتمويل المشاريع التي يتم اختيارها في اطار هذه الدعوة لتقديم المشاريع ، وتخصص هذه المساعدات لتمويل عملية مرافقة تقوم بها منظمة متخصصة في الميدان ( تشخيص ، تكييف المشروع ، مخطط عمل ) برامج تكوين او تبادل خبرات وذلك في المجال التالي :
العمل من أجل البيئة :
توجه هذه المساعدة التكميلية بالاساس الى الجمعيات والمنظمات التي لها اهتمام قليل او منعدم بالبيئة ,تهدف هذه المساعدة الى قياس الاثار البئية للمشروع والبحث عن الحلول الكفيلة بالحد من آثاره السلبية
طريقة المساعدة :
لتشجيع الجمعيات على الانفتاح وتعديد الشراكات ـ خاصة المحلية منها ـ لاتمول ” مؤسسة فرنسا ” المشاريع باكملها ويجب ان تشير مخططات التمويل الى باقي المانحين المحتملين او المؤكدين بالاضافة الى التمويل الذاتي وتثمين العمل التطوعي فعلى سبيل الاشارة بلغ معدل المساعدة المقدمة من طرف ” مؤسسة فرنسا ” 16000 اورو للمشروع الواحد خلال سنة 2011 ( بأخذالمعدل بعين الاعتبار البلدان الثلاثة : الجزائر المغرب تونس )
يشار الى ان الدعم سيكون محدودا بالنسبة للجمعيات التي أحدثت في سنة 2011
ويسمح ان تمتد المشاريع على فترة سنتين او ثلاث ( كما تقبل المشاريع التي بدأت في 2012 قبل ايداع الملف )
آخر اجل لايداع الملفات بالبريد الالكتروني وبالبريد العادي يوم 8 يونيو 2012
الى من تتوجه هذه الدعوة الى تقديم مشاريع ؟
الشروط المرتبطة بالمرشحين هي :
+ ان يكون المرشحون عبارة عن جمعيات او تعاونيات مغربية ، جزائرية او تونسية دون اهداف تجارية
+ ان تكون الجمعية او التعاونية منخرطة او مقبلة على الانخراط في نشاط بشراكة مع جمعية مغربية ، جزائرية او اوروبية
+ ان يكون تاريخ تأسيس الجمعية قد تجاوز سنة على الأقل
تنبيه : في المغرب تخص الدعوة الى تقديم المشاريع المبادرات في المجال القروي او الاقتصادي الاجتماعي او التضامني فقط ، اما في تونس والجزائر فالدعوة مفتوحة لكل المبادرات
ترسل الملفات الى العنوان
40 avenue Hoche -75008 Paris
للمزيد من المعلومات ضرورة الولوج الى الموقع
www.fondationdefrance.org
27 Comments
جمعية وطنية ممثلة ب 36 فرع على صعيد المملكة المغربية تهتم بالطفولة والشباب والمراة تعمل غلى استثمار العنصر البشري والنهوض بالفئات الاجتماعية ومساعدة الفقراء والعمل على خلف مشاريع مدرة للدخل للنساء القرويات والشباب المعطل عقد شراكات مع وزارة الشباب والرياضة – التعاون الوطني – وزارة التربية الوطنية
الهاتف 06.68.69.36.16 البريد الالطتروني sud.dev.education@gmail.com
Ham123789m@gmail.com
نحن جمعية لكلوع للتقافة و الاعمال الاجتماعية جماعة لبليدة قيادة تينزولين زاكورة تقع هده الجمعية في منطقة نائية حيت تبعد على المجال الحضري حوالي 100 كلم لكن رغم كل الصعوبات والتحديات التي تواجهنا فاننا نعمل على ادجاج المراة القروية في المجال الفلاحي لتحسين ظروفها الاجتماعيةوكدلك ادماج الشباب المعطل علاوة علي تنظيم انشطة ثقافيةو رياضية الهاتف 0672385526 laglou3@hotmail.comالبريد الالكتروني
السلام عليكم جمعية افوس غوفوس(اليد في اليد) لتنمية المستدامة والقنص و الرياضى تقع هده الجمعية في منطقة الجبلية حيت تبعد على المجال الحضرى على بعد80كلم رغم كل الصعوبات وووو فاننا نعمل على ادماج المراةالقروية فى مجال الفلاحى و مساعدة الفقراء و تحسين ظروفها الاجتماعية وكدلك ادماج الشباب المعطل علاوة على تنظيم جميع انشطة تقافية و الرياضية والسلام الهاتف هو 09 84 34 10 06 afousse.ghoufousse @ gmail.com
السلام عليكم نحن جمعية الاشعاع لتنمية بمدينة مكناس تنشط في تطوير الصناعة التقليدية وتنضيم الحرف والدفع بالفآت المعطلة دون مستوى دراسي الى تكونهم في الجمعيةو تعليمهم حرفة حتى يصبحوا منتجين في البلد زيادة على التنسيق مع جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة لمنحهم نفس الفرص كل
حسب اعاقته،علاوة على انشطة بيئية وما الى ذلك.رقم الهاتف0606759909
السلام عليكم و رحمة الله نحن جمعية الشباب للتنمية و التقافة و الرياضة ب احد القرى بضواحي تفراوت
و تهتم جمعيتنا بتاءهيل الشباب ودعمهم و تزويدهم بكل ما تقتضيه الحياة اليومية من وساىل للتعليم و الترفيه و غيرها الهاتف 0618860820
نحن جمعية الشباب للتقافة و الاعمال الاجتماعية تقع هده الجمعية في منطقة نائية حيت تبعد على المجال الحضري حوالي 100 كلم لكن رغم كل الصعوبات والتحديات التي تواجهنا فاننا نعمل على دعم الطاقة الشابة الصغرى بتزويدهم بكل ما تقتضيه الحياة اليومية من وساىل للتعليم و الترفيه و غيرها نظرا لقلة توفرها ان لم نقل انعدامها و كذا ادماج الشباب المعطل علاوة علي تنظيم انشطات ثقافيةو رياضية للتشجيع الطاقة الشابة 0618860820
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن جمعية تيليلا للتنمية ولثقافة والرياضة والاعمال الاجتماعية والسياحة الجبلية والماء الشروب والسقي والزراعة تقع هذه الجمعية في منطقة نائية تبعد على المجال الحضري حوالي 90كلم وبرغم من قلة الامكانيات فإننا نبدل كل الجهود في تحسين اوضاع الساكنة وخلق مشاريع مدرة للدخل.0671477686
السلام عليكم ورحمة الله باسم الجمعية القندرية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتواجدة بضواحي مدينة سيدي بنور أحييكم وأرجو أن تتواصلوا معنا على الأرقام التالية:0669173768 نائب الرئيس/0634711007 الكاتب العام أو على صفحتنا على الفايسبوك link to facebook.com ونحيطكم علما أن الجمعية تتألف من الفئة الشابة وأغلبهم طلبة وأساتذة فنرجوا دعمنا والسلام.
نحن نريد ان نجعل العالم القروي يرتقي الى الازدهار ونريد صنع مشارع تعود عليهم بالنفع (السمارة المغربية رقم الهاتف (جمعية البوادي للاعمال الخيرية والاجتماعية ومحو الامية بالعالم القروي0618780577
كممثل جمعية الكرم للتجار التي توجد بمدينة القنيطرة ونظرا لبعض الاكرهات التي تواجهنا ورغم ذلك فاننا نحن صامدون لدعم الفئات الهشة وذلك بعقد شركات مع جمعية ايواءالاطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة كما نطلب منكم دعم هذه الجمعية لبلوغ هدفها الاجتماعي التي تقوم به كل سنة الهاتف 0677927919 on a une association au maroc appelant association alkaram des commerçants à kenitra au maroc qui aide les citoyens vivant les difficultés dans leurs vie surtout les enfants et les jeunes En outre on a fait des conventions avec l association des enfants orphelins et des vieux au maroc de kenitra enfin nous vous demandons l aide financière pour améliorer nos activités sociale et merci 0677927919
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن شباب جمعية برغانيم للنهضة و التنمي.جماعة و قيادة تزارت دائرة التوامة اقليم الحوز تسعى هذه الجمعية الى تزويد الساكنة الماء الصالح للشرب كهدف اولي وانشاء مشاريع مدرة للدخل (النساء القرويات و الشباب الهعطلين).الهاتف:0672712946
Association alamal pour l’on virement et divelepment
Les projet: lilvage ; ;vistival ; ;coscoss …
Til:0677556324
السلام عليكم باسم اعضاء جمعية تدلين للتنمية دوار تدلين جماعة تنسيفت اقليم زاكورة تقع هذه الجمعية في منطقة نائية ومهمشة حيث تبعد عن المجال الحضري حوالي 175 كلم لكن رغم الصعبات الاكراهات التي تواجهنا فاننا نبدل كل الجهود لتحسين اوضاع الساكنة رغم اقصائنا في عدة برامج نذكر منها الكهرباء لذا نطلب منكم دعم جمعيتنا لتوفير ابسط الظروف لعيش حياة كريمة كما ندعوكم لزيارتنا والتاكد من وضعية هده المنطقة. الهاتف 0677355975
السلام عليكم باسم جمعية افوس لخير للتنمية وادماج المرأة القروية حي تيدرين باقليم تنغير هذه الجمعية تسعى الى ادماج المرأة في ميدان المشاريع ومحاربة الهشاشة الفكرية لديهن
الهاتف:0652149678
السلام عليكم نحن جمعية شباب اوكليض لتنمية و التعاون نتواجد في منطقة واعرة لا يوجد فيها مستشفئ ولا وسائل نقل الساكنة بدئة بي الهجرة لكتير من الاسباب منها ما دكرت. نطلب دعم مادي لمسا عدت الفقرا و المسنين و الارامل و المعويزين. نتواجد بي منطقة تافراوت اقليم تزنيت.الهاتف 212677979854
السلام عليكم نحن جمعة وطنية لبوابي العمارات السكنية تعمل على تأطير البوابين وعملهم ومسيرتهم بين مشغليهم وشغلهم وتسعى الجمعية إلى تأطير البواب وإذماج أولاده في العديد من الأعمال الثقافية والفنية ومحرابة الأمية لمنخرطي الجمعية من رجال ونساء ولها فروع في عدد من المدن المغربية. المكتب الوطني الرباط 0663004235
السلام عليكم نحن منظمةالكشاف المعاصر نتواجد بإقليم بوجدور ونعمل على أنشطة الاطفال بتنظيم مخيمات صيفية وأنشطة توعووية ورياضية ورغم كل المصاعب التي تواجهننا فنحن نضحي من أجل إنجاح هذه الجمعية ، لذلك نلتمس من حضارتكم تزويدنا بدعم مادي من إجل إنجاح هذا الجمعية والإعتناء بالأطفال الفقراء منهم والمحتاجين
رقم هاتف رئيس الجمعية :
0661663023
أو
0672674749
أو على البريد الإلكتروني :
salahjupp@gmail.com
جمعية تهتم بالعمل الخيري والاجتماعي ومحو الامية بالعالم القروي
نحن جمعية ايت حمو عبد السلام للثقافة والتنمية جماعة دير القصيبة اقليم بني ملال نلتمس من وكالتكم المحترمة تقديم لنا مساعدة مادية نظرا للصعوبات التي نعاني منها حيث تنشط جمعيتنا في مجالات مختلفة مثلا التعزية انشطة ثقافية رياضية وصحية ترميم المسالك فك العزلة عن المناطق النائية محاولة خلق فرص الشغل للشباب توعية المراة القروية. المرجو الرد عبر الهاتف او البريد الالكتروني. 0658721129 او arichhamid01@gmail.com.
السلام عليكم نحن جمعية أنمون أنمعوين جماعة إفران أطلس الصغير كلميم ونعمل على أنشطة الاطفال وأنشطة توعووية ورياضية ونهتم بالمؤسسة التعليمية الإبتدائية بالدوار ورغم كل المصاعب التي تواجهننا فنحن نضحي من أجل إنجاح هذه الجمعية
الجمعية تأسست يوم 17 يوليوز 2015 ولحد الأن قمنا ثلاثة أنشطة لذلك نلتمس من حضارتكم مساعدة من أجل إنجاح مبتغى هده الجمعية رقم الهاتف الرئيس 0
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باسم كافة أعضاء جمعية ايت أعمر للبيئة والتنمية نلتمس منكم مساعدتنا ماديا على استمرار عملنا الجمعوي الدي يهتم بالبيئة والمحافظة على المجال الغابوي رغم قلة الموارد المالية مند تأسيس الجمعية سنة 2004 وتجديدها سنة 2013 لن نتوصل بأي دعم مادي من المنظمات الحكومية والغير حكومية، لذالك نلتمس من مؤسستكم المحترمة دعمنا يقليل او بكتير لاستمرار في عملنا الجمعوي . ولكم منا جزيل الشكر والتقدير.
جمعية ايت أعمر للبيئة والتنمية. دوار ايت أعمر جماعة اوكايمدن قيادة ستي فاضمة عمالة اقليم الحوز جهة مراكش آسفي. الهواتف 0687098790.0671157461.
السلام عليكم ورحمة الله
نحن جمعية نسوية محدثة تعنى بأمور المرأة والطفل في وضعية صعبة : يتامى أرامل ، فقراء وكذا ذوي الاحتياجات الخاصة وأملنا أن تقدموا لنا يد مساعدة والله لا يضيع أجر من أحسن عملا
اسم الجمعية : جمعية أمل للمرأة والطفل
الهاتف : 00212667046421
العنوان : دوار أضوار إداوكران إقليم اشتوكة أيت باها
رقم الحساب البنكي : 007011001020200000005854
المسؤول : السيد ربيعة زركاني
ونحن رهن الإشارة لإرسال القانون الأساسي للجمعية أو أية وثيقة أنتم في حاجة إليها
والسلام
السلام عليكم ورحمة الله نحن جمعية الخير تعنى بأمور : المدارس القرانية ، المسنين المتخلى عنهم وكذا الفئات المعوزة والبيئةوأملنا أن تقدموا لنا يد مساعدة والله لا يضيع أجر من أحسن عملا اسم الجمعية : جمعية الخير الهاتف : 00212667168070 العنوان : سيدي المختار إقليم شيشاوة رقم الحساب البنكي : 007468001001500030060269 المسؤول : السيدعبد الرحيم مسكيني ونحن رهن الإشارة لإرسال القانون الأساسي للجمعية أو أية وثيقة أنتم في حاجة إليها
سلام عليكم نحن جمعية الارز لتنمية وطضامن والاعمال الخيرية القروية وأملنا إنشاء اللّٰه أن نفك العزلة والهشاشة والفقر عن الكثير من المواطنين ونأمل بإذن اللّٰه أن نكون عند حسن اضن إنشاء اللّٰه:مقر الجمعية جماعت زرقت إقليم الحسيمة چهة طنجة ططوان الحسيمة : هاذا رقم الجمعية 0607268793: وشكرا
نحن جمعية امل للاعمال الاجتماعية -تنغير
الهاتف:0658573228
ص ب664
السلام عليكم
نحن جمعية الاتحاد للتنمية بجماعة اكليف اقليم الصويرة
جمعيتنا تهتم بكل المجالات ذات الطاببع التنموي .لكن وجودنا في قرى نائية ونسبة الامية كبيرة والمواصلات غير صالحة وانعدام المياه الصالحة للشرب يحول دون بلغ المراد لكل من كان بمقدوره تقديم مساعدة لنا معنوية كانت او مادية لفك العزلة عن قرانا والتخفيف من حدة الفقر .التواصل عبر الهاتف 0697015251
او عبر البريد الالكتروني
Associationlittihad@gmail.com