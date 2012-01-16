الجمعية المغربية لمساندة ضعاف البصر والتنمية الاجتماعية بمدينة تاوريرت

تعتبر هذه الجمعية من أهم الجمعيات الخيرية التي تجوب ارجاء الوطن لتقديم خدمات انسانية مجانية وخاصة لمتعلمي المؤسسات الابتدائية,وتقتصر الفحوصات الطبية التي تقوم بها هذه القافلة الطبية في حق المتعلمين على البصر,بينما ينضاف الى الفحوصات البصرية لدى الكبار كل من قياس الضغط والدهنيات في الجسم واختبارات السكري .

وحسب رئيس الفريق الطبي فان هذه الجمعية قدمت خدماتها في كل من تاونات وتازة ووازان قبل ان تحط رحالها بمدينة تاوريرت,وهي لا زالت تقوم بواجبها الانساني بهذه المدينة,وحسب نفس المصدر فان الوجهة المقبلة للفريق الطبي هي مدينة العيون بالصحراء المغربية.

ومما يثلج الصدرفعلا هو استفادة بعض المدارس التي تتواجد على اطراف المدينة والمكتظة عادة بالسكان,وقد استفادت من هذه الخدمات ايام 16و17 يناير مدرسة المختار السوسي حيث ستجرى الفحوصات على ما يناهز 960 تلميذ ا وتلميذة اضافة الى عدد هائل من الاباء والامهات.ومما يثلج الصدر ايضا هو سعة الصدر والبشاشة التي يتمتع بها اعضاء هذا الفريق الخيري بامتياز.

هذا وقد حضر الى هذه المؤسسة يوم 16 يناير السيد النائب الاقليمي للوزارة للوقوف شخصيا على المجهودات التي يقوم بها الفريق الطبي تجاه المتعلمين,وقد تقدم بالشكر العميق لاعضاء الفريق على هذا العمل الفريد من نوعه.

وفي المقابل تجند الطاقم التربوي والاداري بهذه المؤسسة لتسهيل عمل الفريق وتوفير جميع الحاجيات له حتى يمر العمل الخيري في احسن الظروف.

ويتكون الفريق الطبي من:

السيد:منير متوكل رئيس الوحدة المتنقلة

السيد محمد عليلة:الطبيب العام

السيدين:جمال امكوني وكريم ترغوت اختصاصيان في الفحص بالكومبيوتر

السيدة:سناء حموش:مكونة مختصة في الكشوفات

السيدة فاطمة الزهراء مجاهد:مكونة مختصة في مجال البصريات

السيدة نورة فحفوحي مكونة مختصة في المجال البصري

السيدة حنان عبو:منتدبة لدى الجامعة المغربية لداء السكري

السيدات:امينة مجاهدو بديعة بطل ودنيا عكاد مساعدات في اختيار الاطار

وللاشارة ان الفريق الطبي يقدم النظارات لضعاف البصر من المتعلمين مجانا بينما يساهم الكبار في الزجاج والباقي توفره الجمعية مجانا ايضا.

انه فعلا عمل انساني يحتاج الى التقدير والشكر والتنويه,في حق شباب وشابات ضحوا بوقتهم واختاروا العمل الانساني تجاه ابناء الوطن بعيدين عن مساكنهم واهلهم لوقت طويل,ومهما كان الشكر فانه لا يمكنه ان يعبر عما تجيش به الانفس تجاههم,وما جزاؤهم الا عند ذي المعارج سبحانه وتعالى هو مولاهم وعليه اجرهم