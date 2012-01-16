الجمعية المغربية لمساندة ضعاف البصر والتنمية الاجتماعية بمدينة تاوريرت
تعتبر هذه الجمعية من أهم الجمعيات الخيرية التي تجوب ارجاء الوطن لتقديم خدمات انسانية مجانية وخاصة لمتعلمي المؤسسات الابتدائية,وتقتصر الفحوصات الطبية التي تقوم بها هذه القافلة الطبية في حق المتعلمين على البصر,بينما ينضاف الى الفحوصات البصرية لدى الكبار كل من قياس الضغط والدهنيات في الجسم واختبارات السكري .
وحسب رئيس الفريق الطبي فان هذه الجمعية قدمت خدماتها في كل من تاونات وتازة ووازان قبل ان تحط رحالها بمدينة تاوريرت,وهي لا زالت تقوم بواجبها الانساني بهذه المدينة,وحسب نفس المصدر فان الوجهة المقبلة للفريق الطبي هي مدينة العيون بالصحراء المغربية.
ومما يثلج الصدرفعلا هو استفادة بعض المدارس التي تتواجد على اطراف المدينة والمكتظة عادة بالسكان,وقد استفادت من هذه الخدمات ايام 16و17 يناير مدرسة المختار السوسي حيث ستجرى الفحوصات على ما يناهز 960 تلميذ ا وتلميذة اضافة الى عدد هائل من الاباء والامهات.ومما يثلج الصدر ايضا هو سعة الصدر والبشاشة التي يتمتع بها اعضاء هذا الفريق الخيري بامتياز.
هذا وقد حضر الى هذه المؤسسة يوم 16 يناير السيد النائب الاقليمي للوزارة للوقوف شخصيا على المجهودات التي يقوم بها الفريق الطبي تجاه المتعلمين,وقد تقدم بالشكر العميق لاعضاء الفريق على هذا العمل الفريد من نوعه.
وفي المقابل تجند الطاقم التربوي والاداري بهذه المؤسسة لتسهيل عمل الفريق وتوفير جميع الحاجيات له حتى يمر العمل الخيري في احسن الظروف.
ويتكون الفريق الطبي من:
السيد:منير متوكل رئيس الوحدة المتنقلة
السيد محمد عليلة:الطبيب العام
السيدين:جمال امكوني وكريم ترغوت اختصاصيان في الفحص بالكومبيوتر
السيدة:سناء حموش:مكونة مختصة في الكشوفات
السيدة فاطمة الزهراء مجاهد:مكونة مختصة في مجال البصريات
السيدة نورة فحفوحي مكونة مختصة في المجال البصري
السيدة حنان عبو:منتدبة لدى الجامعة المغربية لداء السكري
السيدات:امينة مجاهدو بديعة بطل ودنيا عكاد مساعدات في اختيار الاطار
وللاشارة ان الفريق الطبي يقدم النظارات لضعاف البصر من المتعلمين مجانا بينما يساهم الكبار في الزجاج والباقي توفره الجمعية مجانا ايضا.
انه فعلا عمل انساني يحتاج الى التقدير والشكر والتنويه,في حق شباب وشابات ضحوا بوقتهم واختاروا العمل الانساني تجاه ابناء الوطن بعيدين عن مساكنهم واهلهم لوقت طويل,ومهما كان الشكر فانه لا يمكنه ان يعبر عما تجيش به الانفس تجاههم,وما جزاؤهم الا عند ذي المعارج سبحانه وتعالى هو مولاهم وعليه اجرهم
3 Comments
السلام عليكم جميعا إلى أهل الخير والنخوة إلى من يرد الجنة إلى من يريد أن يفرج الله عنه كرب يوم ألقيامة.
اسمي محمد شيبا اقطن بمدينة الدار البيضاء المغرب فقدت بصري في عيني اليمنى بعد إزالتها اثر عملية جراحية أجريت لي لزرع القرنية مع اخذ الدواء دفع ثمن العملية رجل محسن لكن لم تنجح. ابلغ من العمر 62 سنة اطلب من الجمعيات و أصحاب القلوب الرحيمة أن يساعدوه لتركيب عين اصطناعية تتطلب تكاليف زرع العين الاصطناعية 9000 درهم وبما أنني انتمي لعائلة فقيرة ليس باستطاعتها أداء المبلغ والله لا يضيع اجر المحسنين.
كما أخبركم سيدي أن لدي جميع أوراق تثبت أني بحاجة للعملية من طرف أطباء مختصين في العيون.
: المرجو الاتصال بالرقم التالي
0662662893
اطلب من سيادتكم عملية جراحية لجلالة العينين 0666564691
مساء الخير جميعا.معكم شاب من ساكنة مدينة تطوان شمال المغرب.شاءت الاقدار باصابتي بداء السكري في سن مبكرة من عمري.حوالي 18 سنة.كما اثر بشكل سلبي عن صحتي خلال السبع سنوات الماضية خاصة اعيني.حيث حدث بهما انفصال الشبكية في اواخر سنة 2010.اسعفت على وجه السرعة الى احدى كبريات المستشفيات بالمغرب لعدم تخصص مدينتي على جراحات شبكية العين.و بالضبط المستشفى الجامعي 20 غشت بالدار البيضاء.حيث قاموا بحقن عيني بحقنة تدعى Avastin.لكن لم تنفع معها و قرروا اجراء لها جراحة.اولا للعين اليمنى جراء نزيف حاد الم بها و حجب للرؤية كليا في ماي 2011. متبوعا بحصص لازير لتثبيت الشبكية.و بعدها للعين اليسرى في يناير 2012.و لكن لم يدم فرحي ببصري الجديد سوى لمدة سنة و اربعة اشهر فقط حتى رجع النزيف يلاحقهما من جديد و فقدان املي الوحيد للتشبث بالحياة و هو البصر.و دلك في اواخر سنة 2013.و مند دلك الحين و انا في معانات بالجملة جراء فقدان وظيفتي في ميدان المحاسبة باحدى شركات النقل بالمدينة دون تعويض عن ادنى مستحقاتي المشروعة.و بقيت دون اي دخل قار لاعالة ابناءي الثلاثة و حرماني من اي تغطية صحية لتسديد تكالبف العلاج الباهظة و التنقل و المبيث. طرقت ابواب جمعيات عديدة لاجل المساعدة في اجراء جراحة ثانية لتنظيف اعيني لان هناك امل في استرجاع نسبة من البصر لما كنت في اخر زيارة للدار البيضاء في مارس 2016 حيث اجريت جراحة للعين اليسرى لاستاصال الساد او المياه البيضاء مع زرع للعدسة.لكن الرية غير واضحة و الصورة مزدوجة و اعوجاج فضيع مثل الرسوم الكاريكاتورية.
اتوجه برسالتي هده الى اخواني المحسنين و دوي القلوب الرحيمة او جمعيات خيرية او هياة اطباء العيون متبرعين لمد يد العون لهدا الشاب و انقاد اعينه من الضياع قبل اتلاف العصب البصري لا قدر الله. و جزاهم الله الف خير.
العنوان هو: مصطفى الازرق
الطوابل-شارع جبل تدغين
-زنقة 8.رقم الدار 59 او 61 تطوان. المغرب.
الهاتف: الحامل ل-whats upp
+212-679589246
+212-611131898
Fax:0539973545