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تلخيص مبسط لدروس الفلسفة الخاصة بالجذوع المشتركة(5)

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الفلسفة في العصر الحديث :

إن ربط الفلسفة ,بالتجربة الإنسانية, ذات الأبعاد المتعددة, يجعل منها ظاهرة حضارية متميزة , تؤثر وتتأثر, بكل أنشطة الإنسان .سواء كانت علمية, أو دينية, أو اجتماعية …ولها أزمات تطور, وتبدل , ناتجة عن علاقتها بأشكال التعبير الثقافة, كالأسطورة والدين والعلم والسياسة والإديولوجيا…وعلى هذا الأساس, كانت الفلسفة حاضرة في كل عصر بقوة. تصب كامل اهتمامها, على الإشكاليات, التي تشغل أهل العصر. ومن ثم, تعددت اهتماماتها وتنوعت مواضيعها, وتباينت مناهجها, الشيء الذي اكسبها خصوبة.
إن النهضة التي عرفتها أوروبا, في القرن الخامس عشر, والسادس عشر, على الصعيد الاجتماعي, والاقتصادي, والسياسي, والثقافي… أدت إلى تجربة فلسفية جديدة. هي الفلسفة الحديثة. والتي نشأت في واقع الأمر. على يد كل من رونيه ديكارت, بشكه المنهجي وتأملاته عن الكوجيطو , و فرانسيس بيكون بدعوته إلى التخلي عن الميتافيزيقا باعتبارها دراسة عقيمة ,والحديث عن المنهج التجريبي .( الملاحظة, والتجربة). إن ما يميز الفلسفة الحديثة, هي أولا وقبل كل شيء, فلسفة نقدية, تعتمد على العقل وحده. وبذلك قطعت صلتها بالفكر الفلسفي السابق ذو الصبغة ألاهوتية, و الذي كان منشغلا أساسا بمشكلة الوجود والميتافيزيقا. وبدأت تهتم بمشكلة المعرفة وخدمة الإنسان,كما يقول ديكارت :{…ومعرفة مفيدة في الحياة… تجعل من أنفسنا سادة الطبيعة وملاكها…}(مدخل إلى الفلسفة ج.لويس ص118-119). لقد حاول ديكارت عبر تجربة( الشك المنهجي),أن يخلص العقل من الأفكار السائدة ,والآراء المسبقة, لكي يصل إلى الحقيقة.
 إن المهمة الجديدة للفلسفة الحديثة, عبر عنها ديكارت في تعريفه للفلسفة. إذ شبهها بشجرة جذورها الميتافيزيقا, أو ما بعد الطبيعة وجذعها,هو علم الطبيعة أو الفيزياء, وفروعها هي الطب والميكانيكا والأخلاق .فديكارت في تعريفه هذا ربط الفلسفة من جهة بالعلم, و من جهة أخرى جعل ثمارها هي الطب, والأخلاق ,والميكانيكا .وثم تكون فائدة الفلسفة: هي سعادة الإنسان, وتعزيز سلطة العقل ,والمعرفة العلمية .
لقد اتجه الفكر, مع الفلسفة الحديثة ,نحو الاعتزاز بالعقل وبدأ يثير أسئلة, من نوع جديد ,مرتبطة بموضوع المعرفة مثل :هل بإمكان الإنسان الذي يدعي المعرفة أن يعرف؟ أي هل المعرفة ممكنة ؟ وإذا كانت كذلك ؟فما هي أداة, أو وسيلة المعرفة؟ هل هي العقل ؟ أم الحس؟ أم الحدس؟ أم التجربة ؟ وهل المعرفة مطلقة ؟أم نسبية؟(يتبع)
قاموس المصطلحات :
الإديولوجيا : هي علم الأفكار
تباينت : اختلفت
الكوجيطو : يقصد به عبارة (أنا أفكر إذن أنا موجود )
الميتافيزيقا : ما وراء الطبيعة (الروح الله البعث أصل الوجود
ألاهوت ….) : الدين
الشك المنهجي : شك مؤقت وهو طريقة في البحث استخدمها ديكار حتى يخلص العقل من الأحكام المسبقة والآراء السائدة الغير الصائبة.
المعرفة المطلقة : هي المعرفة الصحيحة والصادقة والتي لا يختلف عليها اثنان وعكسها
 المعرفة النسبية
المعرفة الحدسية: هي المعرفة الذوقية المباشرة التي تتم بدون واسطة

 

الفلسفة في العصر المعاصر :
سجل الفكر الفلسفي في القر18 ومابعده تحولا نوعيا على يد كل من إمانويل كانط

 

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134 Comments

  1. houda
    13/01/2013 at 20:28

    ana makane7melxi lfalsafa kand5ol l hna rir bax ndir kopi

  2. abdo
    16/01/2013 at 13:37

    والله مشكوووور جدا على الموضوع وخصوصا على المصطلحات

  3. حنين
    02/02/2013 at 21:24

    انا اسمي حنين من غرداية اشكرك كثيرا يا استاد

  4. mohamed
    03/02/2013 at 21:17

    merci…..

  5. nouha
    06/02/2013 at 00:39

    merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

  6. soukaina lahrouri
    10/02/2013 at 17:42

    merc professeur pour tous .C’est sokaina de oud-zem

  7. sa3ida
    14/02/2013 at 23:25

    merciiiiiii bzaf 3la doros dyawlk kaysa3dona bzaf fdirasa dyalna

  8. soukaina
    23/02/2013 at 17:32

    merci bzafff

  9. nour houda akil
    24/02/2013 at 21:53

    mirci beacoup mon professeur miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirci

  10. dounia
    26/04/2013 at 02:18

    je suis tellement heureuse car je t ai trouvé sérieusement je voudrait que tu seras mon prof car tu as beaucoup à dire en philos et a mon avis je pense que tu es un excellent prof dan ton travail mais seulement je velus “ta7lile nass al hadara alinssania wa7da wa tanawwo3 ” et tous mes respects pour toi

  11. Nabil
    04/05/2013 at 18:04

    شكرا أريد ملخص الطبيعة و التقافة ان كان ممكن و شكرا

  12. bity
    24/09/2013 at 12:56

    merci de tout les informations qui vous ma donner

  13. Hatim Majid
    07/10/2013 at 21:29

    merci professeur pour toutes ces informations !

  14. hichame ibisk
    27/10/2013 at 15:49

    شكراااا جزيلا ايها الاستاد المحترم على تبسيطك دروس الفلسفة
    انا من محبات مادة الفلسفة و نمط التفكير الذي تتميز به،وكذا طريقة تحليل الاشياء من منظورها.
    Source : link to oujdacity.net

  15. bachir
    03/11/2013 at 16:19

    I like this

  16. bachir bochiri
    03/11/2013 at 16:25

    هل يمكنك ان تكتب لي موضوع انشائي حول نشأة الفلسفة

  17. Khadija
    12/11/2013 at 20:56

    Layktéér Mn bhaléék awstad jazaka laho 5ayran lay3téék Matmniti MerCiiiiiiiiiii

  18. assoma moudnibi
    14/11/2013 at 15:01

    اشكرك جزيل الشكر عل مجهوداتك المتواصلة ارجو ان تقدم دائما كل ماهو جديد و مفيد مرة اخرى شكرررررا

  19. fatiha chamakchaleuw
    24/11/2013 at 21:47

    merci pour cet exposer mes je vue la relation entre la philosophie et le religion tout de suit par ce que jai le devoir demain a 8 heur…………..daba a mon prof…tttantsnak..

  20. سامية
    27/11/2013 at 20:55

    شكرايااستادعلى تبسيطك دروس الفلسفة

  21. leila
    15/12/2013 at 15:30

    merci beaucoup M.le prof

  22. chaimaa
    02/01/2014 at 15:07

    merci pour votre attension

  23. kawtar wahbi
    10/11/2014 at 23:26

    mrc bazaf 3la had chi wa chokran

  24. ayman
    10/11/2014 at 23:37

    kat9tlona btsawr

  25. oualid
    26/11/2014 at 21:12

    merci beaucoup prof ; je te remercier pour tes éfort dans cette matier

  26. iyasse
    25/12/2014 at 21:37

    جزيلا شكرا

  27. ilham
    09/01/2015 at 01:19

    merci beaucoup prof ; je te remercier pour tes éfort dans cette
    matier

  28. خديجة
    23/03/2015 at 22:03

    لك جزيل الشكر يا استاذ على معلوماتك الرائعة

  29. Saida
    10/06/2015 at 23:46

    Mrc a ostad 3la tlkhis doros jazaka laho khayran

  30. OUMAYMA
    15/10/2015 at 23:56

    شكرا جزيلا

  31. oussama
    02/02/2016 at 20:09

    شكرا جزيلا على المجهود

  32. Mohammed Er-rahmany
    11/02/2016 at 14:39

    Merci

  33. شكرا
    20/02/2016 at 23:23

    Youssef hamdani@gmail.com

  34. Moncef
    26/02/2017 at 23:13

    هل من ممكن ان تلخص لي مجزوؤة الفلسفة

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