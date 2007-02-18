تلخيص مبسط لدروس الفلسفة الخاصة بالجذوع المشتركة(5)
الفلسفة في العصر الحديث :
إن ربط الفلسفة ,بالتجربة الإنسانية, ذات الأبعاد المتعددة, يجعل منها ظاهرة حضارية متميزة , تؤثر وتتأثر, بكل أنشطة الإنسان .سواء كانت علمية, أو دينية, أو اجتماعية …ولها أزمات تطور, وتبدل , ناتجة عن علاقتها بأشكال التعبير الثقافة, كالأسطورة والدين والعلم والسياسة والإديولوجيا…وعلى هذا الأساس, كانت الفلسفة حاضرة في كل عصر بقوة. تصب كامل اهتمامها, على الإشكاليات, التي تشغل أهل العصر. ومن ثم, تعددت اهتماماتها وتنوعت مواضيعها, وتباينت مناهجها, الشيء الذي اكسبها خصوبة.
إن النهضة التي عرفتها أوروبا, في القرن الخامس عشر, والسادس عشر, على الصعيد الاجتماعي, والاقتصادي, والسياسي, والثقافي… أدت إلى تجربة فلسفية جديدة. هي الفلسفة الحديثة. والتي نشأت في واقع الأمر. على يد كل من رونيه ديكارت, بشكه المنهجي وتأملاته عن الكوجيطو , و فرانسيس بيكون بدعوته إلى التخلي عن الميتافيزيقا باعتبارها دراسة عقيمة ,والحديث عن المنهج التجريبي .( الملاحظة, والتجربة). إن ما يميز الفلسفة الحديثة, هي أولا وقبل كل شيء, فلسفة نقدية, تعتمد على العقل وحده. وبذلك قطعت صلتها بالفكر الفلسفي السابق ذو الصبغة ألاهوتية, و الذي كان منشغلا أساسا بمشكلة الوجود والميتافيزيقا. وبدأت تهتم بمشكلة المعرفة وخدمة الإنسان,كما يقول ديكارت :{…ومعرفة مفيدة في الحياة… تجعل من أنفسنا سادة الطبيعة وملاكها…}(مدخل إلى الفلسفة ج.لويس ص118-119). لقد حاول ديكارت عبر تجربة( الشك المنهجي),أن يخلص العقل من الأفكار السائدة ,والآراء المسبقة, لكي يصل إلى الحقيقة.
إن المهمة الجديدة للفلسفة الحديثة, عبر عنها ديكارت في تعريفه للفلسفة. إذ شبهها بشجرة جذورها الميتافيزيقا, أو ما بعد الطبيعة وجذعها,هو علم الطبيعة أو الفيزياء, وفروعها هي الطب والميكانيكا والأخلاق .فديكارت في تعريفه هذا ربط الفلسفة من جهة بالعلم, و من جهة أخرى جعل ثمارها هي الطب, والأخلاق ,والميكانيكا .وثم تكون فائدة الفلسفة: هي سعادة الإنسان, وتعزيز سلطة العقل ,والمعرفة العلمية .
لقد اتجه الفكر, مع الفلسفة الحديثة ,نحو الاعتزاز بالعقل وبدأ يثير أسئلة, من نوع جديد ,مرتبطة بموضوع المعرفة مثل :هل بإمكان الإنسان الذي يدعي المعرفة أن يعرف؟ أي هل المعرفة ممكنة ؟ وإذا كانت كذلك ؟فما هي أداة, أو وسيلة المعرفة؟ هل هي العقل ؟ أم الحس؟ أم الحدس؟ أم التجربة ؟ وهل المعرفة مطلقة ؟أم نسبية؟(يتبع)
قاموس المصطلحات :
الإديولوجيا : هي علم الأفكار
تباينت : اختلفت
الكوجيطو : يقصد به عبارة (أنا أفكر إذن أنا موجود )
الميتافيزيقا : ما وراء الطبيعة (الروح الله البعث أصل الوجود
ألاهوت ….) : الدين
الشك المنهجي : شك مؤقت وهو طريقة في البحث استخدمها ديكار حتى يخلص العقل من الأحكام المسبقة والآراء السائدة الغير الصائبة.
المعرفة المطلقة : هي المعرفة الصحيحة والصادقة والتي لا يختلف عليها اثنان وعكسها
المعرفة النسبية
المعرفة الحدسية: هي المعرفة الذوقية المباشرة التي تتم بدون واسطة
الفلسفة في العصر المعاصر :
سجل الفكر الفلسفي في القر18 ومابعده تحولا نوعيا على يد كل من إمانويل كانط
134 Comments
ana makane7melxi lfalsafa kand5ol l hna rir bax ndir kopi
والله مشكوووور جدا على الموضوع وخصوصا على المصطلحات
انا اسمي حنين من غرداية اشكرك كثيرا يا استاد
merci…..
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
merc professeur pour tous .C’est sokaina de oud-zem
merciiiiiii bzaf 3la doros dyawlk kaysa3dona bzaf fdirasa dyalna
merci bzafff
mirci beacoup mon professeur miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirci
je suis tellement heureuse car je t ai trouvé sérieusement je voudrait que tu seras mon prof car tu as beaucoup à dire en philos et a mon avis je pense que tu es un excellent prof dan ton travail mais seulement je velus “ta7lile nass al hadara alinssania wa7da wa tanawwo3 ” et tous mes respects pour toi
شكرا أريد ملخص الطبيعة و التقافة ان كان ممكن و شكرا
merci de tout les informations qui vous ma donner
merci professeur pour toutes ces informations !
شكراااا جزيلا ايها الاستاد المحترم على تبسيطك دروس الفلسفة
انا من محبات مادة الفلسفة و نمط التفكير الذي تتميز به،وكذا طريقة تحليل الاشياء من منظورها.
Source : link to oujdacity.net
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هل يمكنك ان تكتب لي موضوع انشائي حول نشأة الفلسفة
Layktéér Mn bhaléék awstad jazaka laho 5ayran lay3téék Matmniti MerCiiiiiiiiiii
اشكرك جزيل الشكر عل مجهوداتك المتواصلة ارجو ان تقدم دائما كل ماهو جديد و مفيد مرة اخرى شكرررررا
merci pour cet exposer mes je vue la relation entre la philosophie et le religion tout de suit par ce que jai le devoir demain a 8 heur…………..daba a mon prof…tttantsnak..
شكرايااستادعلى تبسيطك دروس الفلسفة
merci beaucoup M.le prof
merci pour votre attension
mrc bazaf 3la had chi wa chokran
kat9tlona btsawr
merci beaucoup prof ; je te remercier pour tes éfort dans cette matier
جزيلا شكرا
merci beaucoup prof ; je te remercier pour tes éfort dans cette
matier
لك جزيل الشكر يا استاذ على معلوماتك الرائعة
Mrc a ostad 3la tlkhis doros jazaka laho khayran
شكرا جزيلا
شكرا جزيلا على المجهود
Merci
Youssef hamdani@gmail.com
هل من ممكن ان تلخص لي مجزوؤة الفلسفة